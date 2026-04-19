Eta-Pleite im historischen Debüt für Union Berlin: "Geht nicht um mich"

Berlin - Ein Traumtor und der Tiefschlaf zu Beginn der zweiten Halbzeit haben Marie-Louise Eta (34) das Bundesliga-Debüt für Union Berlin verhagelt.

Der Medienrummel um Marie-Louise Eta (34) ist gewaltig gewesen. © Andreas Gora/dpa

Beim 1:2 gegen den VfL Wolfsburg stand Eta als erste Cheftrainerin einer Herrenmannschaft in einer der fünf europäischen Top-Ligen an der Seitenlinie in der ausverkauften Alten Försterei.

Dementsprechend groß war der Medienrummel rund um die 34-Jährige. Nahezu jedes Objektiv der anwesenden Fotografen war auf sie gerichtet - man hatte teilweise das Gefühl, dass sie als Person wichtiger war, als das Spiel selbst.

Das empfand offenbar auch die Trainerin so: "Ich war total im Fokus. Es geht nicht um mich, es geht um Fußball", betonte die 34-Jährige nach Spielschluss und versuchte die Aufmerksamkeit damit aufs Wesentliche zu lenken.

Fußballerisch hat ihre Mannschaft gar keinen schlechten Eindruck hinterlassen. So oft wie gegen Wolfsburg haben die Eisernen in dieser Saison selten in Richtung gegnerisches Gehäuse geballert.

Allerdings mangelte es den FCU-Kickern wieder einmal an Durchschlagskraft und Effizienz - ein Problem, das schon unter Etas Vorgänger Steffen Baumgart (54) oftmals bessere Ergebnisse zunichtemachte.