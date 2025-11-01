Sportlicher Notstand: Dynamo-Fans und "fiese" Freiburger entern Berlin

Erst ein Hochrisikospiel für Hertha BSC und dann erwartet Union Berlin die "bösen" Freiburger: Die Polizei bleibt in der Hauptstadt im Ausnahmezustand.

Von Thorsten Meiritz

Berlin - Doppelter Heimspieltag für die Berliner Klubs: Erst Halloween, dann Hochrisikospiel und zum Schluss kommen auch noch die "bösen" Freiburger: Die Polizei bleibt in der Hauptstadt im Ausnahmezustand.

Stefan Leitl (48) wollte sich vor dem Spiel gegen Dynamo Dresden nicht von dem Drumherum ablenken lassen, sondern stattdessen voll auf den Fußball fokussieren. © David Inderlied/dpa

Nicht nur die Dynamo-Fans entern am Samstag die Hauptstadt, auch aus Freiburg werden Schlachtenbummler erwartet. © Harry Langer/dpa

Kann Union Berlin die Freiburg-Serie am Leben erhalten?