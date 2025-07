Zu wenig Spielzeit bei Union Berlin: Er könnte der nächste Abgang sein

Alles in Kürze

Unter Ex-Coach Bo Svensson (45) kam der 27-Jährige auf gerade einmal acht Kurzeinsätze. Wer jetzt dachte, das würde sich mit dem Trainerwechsel zu Steffen Baumgart (53) ändern - immerhin arbeiteten die beiden bereits in Hamburg zusammen - der sah sich getäuscht.

Benes wechselte im Sommer 2024 vom HSV an die Spree. Mit ihm sollte das Offensivspiel der Köpenicker um eine kreative Komponente erweitert werden, so der Plan, der aber ganz und gar nicht aufging.

Um sich seinen WM-Traum mit der Slowakei zu erfüllen, benötigt Laszlo Benes mehr Spielzeit. © Marius Becker/dpa

Und genau dieser Mangel an Spielzeit soll jetzt auch der Anlass für den Wechselwunsch des Offensivspielers sein, wie Bild wissen will.

Demnach will Benes unbedingt an der WM 2026 teilnehmen. Sein National-Coach Francesco Calzona (56) soll ihm in diesem Zusammenhang deutlich gemacht haben, dass er regelmäßige Spielzeit benötige, um sich diesen Traum zu erfüllen.

Aus diesem Grund sollen seine Berater auch schon den Markt nach geeigneten Wechsel-Kandidaten sondiert haben. Dabei genieße die Bundesliga zwar Priorität, sei aber auch kein Muss.

Demzufolge wäre auch ein Abflug ins Ausland im Bereich des Möglichen. Nur ein Wechsel in die Zweitklassigkeit kommt für Laszlo Benes offenbar nicht infrage.