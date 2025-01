Pleite in Bologna: Matthias Sammer zerlegt BVB in alle Einzelteile

Nach der Pleite in Bologna hat Matthias Sammer den BVB verbal in alle Einzelteile zerlegt, Trainer Nuri Şahin steht vor seinem Rauswurf.

Von Tina Hofmann

Bologna (Italien) - Es sollte das Endspiel für Trainer Nuri Şahin (36) werden, viel Hoffnung dürfte dem Coach von Borussia Dortmund auf einen Verbleib entsprechend nicht mehr bleiben. Sein Team zeigt nicht erst seit der enttäuschenden 1:2-Niederlage in der Champions League in Bologna am Dienstagabend Auflösungserscheinungen.

Matthias Sammer (57) zerlegte den BVB nach der Niederlage in Bologna in alle Einzelteile. © IMAGO / DeFodi Images Kritik hagelt es von allen Seiten, nach einem bitteren Abend in Italien zerlegte ausgerechnet Matthias Sammer (57), Berater des Vereins, das Team und auch einige Verantwortliche in alle Einzelteile. Als Experte bei Amazon Prime Video kam er im Gegensatz zur Elf auf dem Rasen am Mikrofon nach Abpfiff so richtig in Fahrt. "Die Mannschaft ist körperlich und geistig in einer Nicht-Verfassung. Das muss man einfach sagen. Wenn Du das heute siehst, da ist die Grundlage nicht da", griff er nicht nur die Spieler, sondern auch gleich das gesamte Trainerteam an. Borussia Dortmund Nuri Sahin vor dem Aus: Wildert der BVB erneut bei diesem Rivalen? Seine Worte wurden von Satz zu Satz härter! "Die Mannschaft kann nicht verteidigen, aber angreifen kann sie auch nicht. Wann war der letzte Torschuss? In der 17. Minute!? Es gibt keine klare Struktur, es fällt auseinander", machte der gebürtige Dresdner, der selbst 153 Mal für den BVB auf dem Rasen stand, mit dem Verein zweimal Deutscher Meister wurde und 1997 die Champions League gewann, deutlich. "Wir sind hier nicht an einer Übermannschaft gescheitert", stellte der Europameister von 1996 heraus. Auf die Frage zur Zukunft Sahins wusste aber auch er (noch) keine Antwort. "Das hat der Klub in der Kabine für sich zu besprechen. Das läuft in Dortmund ganz sauber. Die besprechen sich gerade. Ich weiß nicht, was dabei rauskommt. Es ist eine schwierige Situation", meinte Sammer am Mikrofon.

Sport-Geschäftsführer Lars Ricken (48, r.) und Sportdirektor Sebastian Kehl (44, l.) entscheiden die Zukunft des Trainers. © INA FASSBENDER / AFP

BVB: Lars Ricken kündigt an, dass am Mittwoch die Zukunft von Nuri Şahin entschieden wird