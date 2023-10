Emotionales Wiedersehen! Doch darf BVB-Star Füllkrug gegen Bremen überhaupt spielen?

Dortmund - Am Freitagabend kommt es zum großen emotionalen Wiedersehen von Niclas Füllkrug (30) mit seinem Herzensverein. Wenn der Stürmer mit Borussia Dortmund Werder Bremen zum Top-Spiel in der Bundesliga empfängt, sind alle Augen auf den Auswahlspieler gerichtet. Doch darf der überhaupt spielen?

Zuletzt kam Niclas Füllkrug (30) mit den beiden Toren in Hoffenheim und gegen Union Berlin beim BVB richtig in Schwung. © Bernd Thissen/dpa

Vielleicht ist es ganz gut, dass der neue Hoffnungsträger der Nationalmannschaft aktuell mit der DFB-Elf in den USA weilt. Denn so geht er dem ganzen Medienrummel, der diese Woche vor der Partie starten wird, aus dem Weg.

Beim Debüt des neuen Bundestrainers Julian Nagelsmann (36) am Samstagabend gegen die USA (3:1) traf "Lücke", wie er dank seiner prominenten Zahnlücke genannt wird, zum achten Mal in seinem erst zehnten Länderspiel.

In der Nacht zu Mittwoch steht um 2 Uhr deutscher Zeit noch die Partie gegen Mexiko an. Anschließend geht es für die BVB-Stars schnell per Privatjet direkt nach dem Spiel nach Hause.

Regeneration ist dann enorm wichtig, auch für Füllkrug, denn - wie oft üblich - eine Klausel in seinem Vertrag, die einen Einsatz gegen seinen Ex-Klub verhindert, gibt es nicht.