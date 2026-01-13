Anderer Test geplant: Wetter bringt Chemie Leipzigs Spielplan durcheinander

Leipzig - Die aktuellen Witterungsverhältnisse bringen mancherorts die Planung absolut durcheinander . Davon betroffen ist auch der Regionalligist BSG Chemie Leipzig , der jetzt seinen Testspielkalender etwas umstrukturieren musste.

Der Alfred-Kunze-Sportpark ist aktuell eingeschneit. Der Test gegen Plauen findet am Mittwoch daher auf dem Kunstrasen statt. © Picture Point / Roger Petzsche

Eigentlich war am vergangenen Samstag die Premiere des neuen Trainers Alexander Schmidt (57) gegen den VfB Merseburg angedacht. Doch Sturmtief "Elli" hat dem Vorbereitungsplan einen Strich durch die Rechnung gemacht, die Partie fiel aus.

Am Mittwochabend um 19 Uhr ist nun eine Partie gegen den VFC Plauen geplant. Doch auch hier mussten die Chemiker umstrukturieren.

Statt vor Zuschauern im Alfred-Kunze-Sportpark wird die Partie jetzt wegen Glätte und Rutschgefahr unter Ausschluss der Öffentlichkeit auf dem Kunstrasen der Grün-Weißen stattfinden.

Ärgerlich, denn die Chemiker wollten ursprünglich fünf Euro Eintritt verlangen. Geld, das nun nicht in die Kasse kommt.

Dafür haben sich Schmidt und sein Team noch etwas anderes einfallen lassen. Sollte das Wetter in den kommenden Tagen besser werden, kann nach TAG24-Informationen am Samstag, 13 Uhr, im AKS gegen die U23 des 1. FC Magdeburg getestet werden. Dann eben auch vor Zuschauern, wenn die entsprechenden Bereiche im Stadion wieder frei sind.