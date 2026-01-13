Anderer Test geplant: Wetter bringt Chemie Leipzigs Spielplan durcheinander

Die BSG Chemie Leipzig muss den eigenen Testspielplan wegen des Wetters ziemlich umstellen.

Von Michi Heymann

Leipzig - Die aktuellen Witterungsverhältnisse bringen mancherorts die Planung absolut durcheinander. Davon betroffen ist auch der Regionalligist BSG Chemie Leipzig, der jetzt seinen Testspielkalender etwas umstrukturieren musste.

Der Alfred-Kunze-Sportpark ist aktuell eingeschneit. Der Test gegen Plauen findet am Mittwoch daher auf dem Kunstrasen statt.
Der Alfred-Kunze-Sportpark ist aktuell eingeschneit. Der Test gegen Plauen findet am Mittwoch daher auf dem Kunstrasen statt.  © Picture Point / Roger Petzsche

Eigentlich war am vergangenen Samstag die Premiere des neuen Trainers Alexander Schmidt (57) gegen den VfB Merseburg angedacht. Doch Sturmtief "Elli" hat dem Vorbereitungsplan einen Strich durch die Rechnung gemacht, die Partie fiel aus.

Am Mittwochabend um 19 Uhr ist nun eine Partie gegen den VFC Plauen geplant. Doch auch hier mussten die Chemiker umstrukturieren.

Statt vor Zuschauern im Alfred-Kunze-Sportpark wird die Partie jetzt wegen Glätte und Rutschgefahr unter Ausschluss der Öffentlichkeit auf dem Kunstrasen der Grün-Weißen stattfinden.

Coup für Chemie Leipzig: BSG holt Ex-Dynamo als neuen Trainer
BSG Chemie Leipzig Coup für Chemie Leipzig: BSG holt Ex-Dynamo als neuen Trainer

Ärgerlich, denn die Chemiker wollten ursprünglich fünf Euro Eintritt verlangen. Geld, das nun nicht in die Kasse kommt.

Dafür haben sich Schmidt und sein Team noch etwas anderes einfallen lassen. Sollte das Wetter in den kommenden Tagen besser werden, kann nach TAG24-Informationen am Samstag, 13 Uhr, im AKS gegen die U23 des 1. FC Magdeburg getestet werden. Dann eben auch vor Zuschauern, wenn die entsprechenden Bereiche im Stadion wieder frei sind.

Läuft alles nach Plan, wird Alexander Schmidt (57) am Mittwochabend zum ersten Mal für die BSG Chemie Leipzig an der Seitenlinie stehen.
Läuft alles nach Plan, wird Alexander Schmidt (57) am Mittwochabend zum ersten Mal für die BSG Chemie Leipzig an der Seitenlinie stehen.  © Picture Point / Roger Petzsche

Noch etwas mehr als zwei Wochen Zeit, dann geht die Regionalliga Nordost weiter

Zum Abschluss der Vorbereitung ist dann noch die Partie gegen den FSV Schöningen am 24. Januar geplant. Es wird die Generalprobe vor dem Ligastart am 30. Januar daheim gegen den Chemnitzer FC sein.

Bis spätestens dahin will Schmidt seine Männer auf Kurs gebracht haben, um die Liga zu halten. Der Coach bei seinem Amtsantritt: "Es geht hier zur Sache, was den sogenannten Abstiegskampf betrifft. Der Einstieg war aber bislang sehr positiv und wir sind alle sehr motiviert, dass wir sofort gut losstarten."

Titelfoto: Picture Point / Roger Petzsche

Mehr zum Thema BSG Chemie Leipzig: