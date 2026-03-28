Eintracht-Flop startet plötzlich durch: So plant Frankfurt jetzt mit Elye Wahi
Frankfurt am Main/Nizza - Bei Eintracht Frankfurt galt er als Chancen-Tod, beim OFC Nizza startet er jetzt durch und avanciert zum Star. Wird Elye Wahi (23) doch wieder ein Thema bei den Hessen?
Denn der Spieler ist offiziell immer noch ein Adlerträger, spielt zurzeit nur auf Leihbasis beim Tabellen-15. der Ligue 1. Dort überzeugt er aber komplett, erzielte in seinen ersten beiden Ligaspielen jeweils ein Tor. Es folgte ein weiteres, ehe ihm eine Knöchelverletzung eine Zwangspause einbrachte.
Bei seiner Rückkehr wurde er im Spiel gegen Angers beim Stand von 0:0 in der 62. Minute eingewechselt, nur drei Minuten später bereitete er das 1:0 vor. Kurz vor Ende erzielte er selbst den 2:0-Endstand.
Da werden sich die Fans und Verantwortlichen der Eintracht verwundert die Augen gerieben haben, denn am Main galt der 26-Millionen-Euro-Mann als Fehleinkauf.
Oder? Zumindest Sportvorstand Markus Krösche (45) scheint noch Hoffnung gehabt zu haben, dass bei Wahi irgendwann der Knoten platzt, gewährte deshalb Nizza auch nicht die gewünschte Kaufoption.
Das bedeutet, der Spieler kehrt nach Saisonende zurück an den Main. Erhält er dort eine zweite Chance?
Wert steigt mit jedem Treffer: Elye Wahi soll verkauft werden
Wie die "Bild" aber schreibt, sei dies keine Option. Eine weitere Leihe kommt demnach ebenfalls nicht infrage. Es bliebe dann also nur der Verkauf, auch um ein paar der zu erwirtschaftenden Transfer-Millionen in die Kassen der Frankfurter zu spülen.
Und da dürfte sich Krösche aufgrund des Aufschwungs bei Wahi bereits die Hände reiben. Anfang 2026 hatte der Spieler laut "Transfermarkt.de" nur noch einen Marktwert von zwölf Millionen Euro. Aber wenn der Mittelstürmer weiter so trifft, dürfte sich dieser noch deutlich steigern.
Ein weiterer nicht aus den Augen zu verlierender Aspekt: Seit wenigen Wochen ist Wahi Staatsbürger der Elfenbeinküste und wurde in die Ivorische Nationalmannschaft berufen, wo er vermutlich am Samstag im Testspiel gegen Südkorea sein Debüt gibt.
Eine Teilnahme Wahis im Trikot des Vorrunden-Gegners der deutschen Mannschaft bei der kommenden Fußball-WM gilt als so gut wie sicher. Und auf dieser großen Bühne wäre jeder Treffer des Spielers weitere Millionen Euro wert.
Titelfoto: IMAGO/Icon Sport