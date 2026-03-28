Eintracht-Flop startet plötzlich durch: So plant Frankfurt jetzt mit Elye Wahi

Frankfurt am Main/Nizza - Bei Eintracht Frankfurt galt er als Chancen-Tod, beim OFC Nizza startet er jetzt durch und avanciert zum Star. Wird Elye Wahi (23) doch wieder ein Thema bei den Hessen?

Elye Wahi (23) bejubelt einen seiner Treffer für Nizza: In Frankfurt war ein solches Bild des Stürmers nahezu unbekannt. © IMAGO/Icon Sport

Denn der Spieler ist offiziell immer noch ein Adlerträger, spielt zurzeit nur auf Leihbasis beim Tabellen-15. der Ligue 1. Dort überzeugt er aber komplett, erzielte in seinen ersten beiden Ligaspielen jeweils ein Tor. Es folgte ein weiteres, ehe ihm eine Knöchelverletzung eine Zwangspause einbrachte.

Bei seiner Rückkehr wurde er im Spiel gegen Angers beim Stand von 0:0 in der 62. Minute eingewechselt, nur drei Minuten später bereitete er das 1:0 vor. Kurz vor Ende erzielte er selbst den 2:0-Endstand.

Da werden sich die Fans und Verantwortlichen der Eintracht verwundert die Augen gerieben haben, denn am Main galt der 26-Millionen-Euro-Mann als Fehleinkauf.

Oder? Zumindest Sportvorstand Markus Krösche (45) scheint noch Hoffnung gehabt zu haben, dass bei Wahi irgendwann der Knoten platzt, gewährte deshalb Nizza auch nicht die gewünschte Kaufoption.

Das bedeutet, der Spieler kehrt nach Saisonende zurück an den Main. Erhält er dort eine zweite Chance?