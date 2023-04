Glasners Oster-Frust vorbei, aber Frankfurt beklagt bittere Ausfälle vor Topspiel gegen Gladbach

Frankfurt am Main - Sechs sieglose Bundesliga-Spiele fühlen sich für die Eintracht an wie eine quälende Ewigkeit. Zum sportlichen Tief gesellen sich für Trainer Oliver Glasner (48) nun auch noch personelle Sorgen.

Mario Götze (30, l.) wird SGE-Coach Oliver Glasner (48) im Topspiel gegen Borussia Mönchengladbach am Samstagabend aufgrund einer Gelbsperre fehlen. © Arne Dedert/dpa

Zuletzt häuften sich bei Glasner die skurrilen Pressekonferenzen. Nach dem 0:2 bei Union Berlin wirkte der Chefcoach von Eintracht Frankfurt genauso dünnhäutig wie nach dem 1:3 bei Bayer Leverkusen.

Als sich Glasner am Karsamstag mit den Worten "Ostern ist ein Friedensfest. Ich wünsche euch allen frohe Ostern mit euren Familien" vorzeitig verabschiedete, weil er sich provoziert fühlte, sah der Österreicher nicht gerade aus wie ein zufriedener Mann.



Das war am Donnerstag im allwöchentlichen Pressegespräch schon wieder anders. Glasner schmunzelte und scherzte, er erzählte ganz gelöst vom im Sommer wechselnden Eintracht-Profi Daichi Kamada (26) und von seiner Tochter und ihren Schulprüfungen.

Der Europa-League-Sieger aus Frankfurt wird vor dem Bundesliga-Spiel gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag (18.30 Uhr/Sky) hoffen, dass dem Team sportlich genauso schnell eine Wende gelingt wie Glasner auf dem Podium.

Geht es nach dem 48-Jährigen, hat die seit sechs Bundesliga-Spielen sieglose Eintracht zwar einige Baustellen - aber keine im Bereich Einstellung. "Es fällt uns gerade nicht so einfach. Jeder einzelne im Klub reißt sich den Arsch auf, um wieder erfolgreich zu sein. Wir hoffen, dass es am Samstag so weit ist in der Bundesliga. Fehlendes Engagement kann ich in keinster Weise beobachten", sagte Glasner.