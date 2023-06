FC St. Pauli: Diese Baustellen muss Sportchef Andreas Bornemann noch schließen

Hamburg - Ist es die Ruhe vor dem Sturm? Am Montag (16 Uhr) startet der FC St. Pauli mit der Vorbereitung auf die kommende Zweitliga-Saison.

Wobei, so viel hat der 51-Jährige eigentlich gar nicht zu tun. Denn der Blick auf den Kader zeigt: Der FC St. Pauli hat vor Saisonbeginn eigentlich nur zwei echte Baustellen - hinten links und vorne im Zentrum.

Während die Mannschaft erstmals nach der kurzen Sommerpause den Rasen betreten wird, basteln die Verantwortlichen um Sportchef Andreas Bornemann (51) im Hintergrund fleißig am Kader.

Jakov Medic (24, r.) könnte die Kiezkicker bei einem entsprechenden Angebot verlassen. © Thomas Frey/dpa

Während auf den Außenbahnen also Bedarf herrscht, herrscht in der Zentrale derzeit ein Überangebot. Zu den etablierten Kräften um Eric Smith (26), Karol Mets (30), Adam Dzwigala (27) und Jakov Medic (24) sowie dem wieder genesenen David Nemeth (22) gesellt sich jetzt auch noch Hauke Wahl (29).

Bislang hat nur Marcel Beifus (20, Karlsruher SC) den Verein verlassen, Betim Fazliji (24) soll noch folgen. Er wird mit dem FC St. Gallen in Verbindung gebracht. Gesprächsbereit sollen sich die FCSP-Verantwortlichen bei einem entsprechenden Angebot bei Medic zeigen, der bereits in der vergangenen Saison mit einem Wechsel in die Bundesliga geliebäugelt hatte.

Eine Reihe davor sind Jackson Irvine (30) und Marcel Hartel (27) gesetzt. Dahinter gibt es an der Rolle von Afeez Aremu (23) ebenfalls nichts zu rütteln.

Anders sieht es hingegen bei Carlo Boukhalfa (24) aus, der nach einer enttäuschenden Saison schon wieder das Weite suchen könnte. Gehen er und Fazliji, dürfte auch auf dieser Position noch etwas passieren.

Auf den offensiven Außenbahnen müssen sich die Bosse keine Sorgen machen. Mit Oladapo Afolayan (25), Elias Saad (23), Connor Metcalfe (23), Johannes Eggestein (25) und dem bald wieder fitten Etienne Amenyido (25) sind die Kiezkicker hier sehr gut bestückt. Dennoch wurde ein Auge auf Christian Kinsombi (23) von Absteiger Sandhausen geworfen.