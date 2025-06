FC St. Pauli: Diese Profis müssen jetzt um ihren Platz kämpfen

Durch die Verpflichtung von Mathias Pereira Lage (28, l.) wird es für Oladapo Afolayan (27) beim FC St. Pauli künftig eng. © Fotomontage: IMAGO / DeFodi Images, Christian Charisius/dpa

Mit der Weiterverpflichtung von Morgan Giulavogui (27) hat es leider nicht geklappt, dafür haben die Kiezkicker mit Mathias Pereira Lage (28) einen Spieler mit Champions-League-Erfahrung geholt. Dazu kommt noch Ricky-Jade Jones (22), der zwar über ein enormes Tempo verfügt, dessen wahre Stärke aber noch einzuschätzen ist.

Weiterhin soll St. Pauli an Flügelspieler Daisuke Yokota (25) vom belgischen Erstligisten KAA Gent interessiert sein, der in der vergangenen Saison für den 1. FC Kaiserslautern in der zweiten Liga aufgelaufen war.

Auch wenn mit Noah Weißhaupt (23), Johannes Eggestein (27), Simon Zoller (34) und Andreas Albers (35) weitere Offensivkräfte den Verein verlassen mussten, ist der Konkurrenzkampf schon vor dem Saisonstart eröffnet und sorgt dafür, dass der ein oder andere Profi sich Gedanken über seine Zukunft machen könnte.

In erster Linie wäre da der frisch verheiratete Oladapo Afolayan (27) zu nennen, der sich nach der letzten Partie mit seiner Kritik am Spielstil selbst ein bisschen ins Abseits schoss und nun unter genauer Beobachtung steht. Sein Vertrag am Millerntor läuft noch ein Jahr, in diesem Sommer könnte St. Pauli also noch eine Ablöse für ihn kassieren.