FC St. Pauli im Trainingslager: Diese Spieler sind dabei

Nach einer Woche an der heimischen Kollaustraße bezieht der FC St. Pauli von Montag an ein elftägiges Trainingslager in Österreich. TAG24 ist live dabei.

Von Robert Stoll

Scheffau am Wilden Kaiser (Österreich) - Jetzt geht es ans Eingemachte! Der FC St. Pauli absolviert vom heutigen Montag an ein elftägiges Trainingslager in Scheffau am Wilden Kaiser in Österreich. TAG24 ist für Euch vor Ort mit dabei!

Der FC St. Pauli bezieht ein zehntägiges Trainingslager in Österreich. © Georg Wendt/dpa Nach der ersten Trainingswoche unter Neu-Trainer Alexander Blessin (51) an der heimischen Kollaustraße geht es für den Tross der Kiezkicker auf Reisen. In Tirol absolviert der Bundesliga-Aufsteiger insgesamt drei Testspiele. Am 19. Juli steht die Partie gegen Greuther Fürth auf dem Plan, am 24. Juli wird doppelt gespielt, erst gegen Slaven Belupo, später gegen Olympique Lyon.

15. Juli, 14 Uhr: 30 Mann an Bord

30 Spieler hat Trainer Alexander Blessin (51) mit nach Österreich genommen. Mit dabei sind auch einige Nachwuchskicker. Hier ein Überblick über den Trainingslager-Kader: Tor: Sascha Burchert, Kevin Jendrzej, Ronny Seibt, Nikola Vasilj, Ben Voll Abwehr: Muhammad Dahaba, Adam Dzwigala, Luca Günther, Karol Mets, David Nemeth, Lars Ritzka, Manolis Saliakas, Emil Staugaard, Philipp Treu, Hauke Wahl Mittelfeld: Erik Ahlstrand, Carlo Boukhalfa, Jackson Irvine, Connor Metcalfe, Marvin Schmitz, Danel Sinani, Eric Smith, Robert Wagner Angriff: Oladapo Afolayan, Andreas Albers, Scott Banks, Johannes Eggestein, Noah Palapies, Elias Saad, Simon Zoller

15. Juli, 10.30 Uhr: Kiezkicker in Salzburg gelandet

Um 10.15 Uhr war es so weit. Die Mannschaft ist in Salzburg angekommen. Jetzt geht es mit dem Bus nach Scheffau, wo gegen 16.30 Uhr eine Trainingseinheit auf dem Plan steht.

15. Juli, 9.15 Uhr: Maschine startet mit 25 Minuten Verspätung

Mit rund 25 Minuten Verspätung sind die Kiezkicker in Hamburg abgeflogen. Entsprechend wird die Eurowings-Maschine in Salzburg gegen 10.30 Uhr erwartet.

15. Juli, 8 Uhr: FC St. Pauli startet mit dem Flieger in Richtung Trainingslager