FC St. Pauli im Trainingslager: Einheit nach Going verlegt

Der FC St. Pauli bereitet sich in Scheffau am Wilden Kaiser auf die kommende Bundesliga-Saison vor. TAG24 ist live dabei.

Von Robert Stoll

Scheffau am Wilden Kaiser (Österreich) - Weiter geht's! Nach einer Doppelschicht am Montag steht am Dienstag für den FC St. Pauli eine Trainingseinheit auf dem Platz auf dem Programm. TAG24 ist für Euch vor Ort mit dabei!

Die Kiezkicker um Lars Ritzka (26, l.) und Connor Metcalfe (24) werden ordentlich gefordert. © Witters/LeonieHorky Neu-Trainer Alexander Blessin (51) und sein Team haben nicht nur mit den körperlichen Grenzen, sondern mittlerweile auch mit dem wechselndem Wetter zu kämpfen. Neben brütender Hitze sorgte am Sonntag ein Gewitter für ein vorzeitiges Trainingsende. Ein erstes Testspiel verloren die Kiezkicker im Rahmen der Reise gegen Greuther Fürth mit 1:3. Am Mittwoch folgt eine weitere Partie gegen Olympique Lyon (18.30 Uhr in Schwaz).

23. Juli, 8.35 Uhr: Eine Einheit geplant

Servus! Auf die Kiezkicker wartet am Dienstag eine Einheit auf dem Spielfeld. Um den Rasen in Scheffau für die nächste Mannschaft, die dort ihr Trainingslager abhält, zu schonen, wird ab 10.30 Uhr in Going auf dem dortigen Sportplatz trainiert.

22. Juli, 18.03 Uhr: Tag acht endet

Der Montag ist schon wieder rum. Die Profis trainierten im Gym, morgen geht es dann wieder auf den Platz. Um 10.30 Uhr wird trainiert, allerdings nicht wie gewohnt in Scheffau direkt neben dem Hotel, sondern wenige Minuten entfernt in Going.

22. Juli, 17.30 Uhr: Mittwoch nur noch ein Testspiel

Das für Mittwochmittag geplante Testspiel zwischen den Kiezkickern und dem kroatischen Erstligisten Slaven Belupo wurde abgesagt. Damit bleibt für die Blessin-Elf lediglich die Partie gegen Olympique Lyon am Abend (18.30 Uhr) in Schwaz. Grund für die Absage sind mehrere Ausfälle, sodass nicht genügend Spieler für zwei Partien zur Verfügung stehen würden. "Zum Abschluss des Trainingslagers wollten wir möglichst allen Spielern eine volle Spielbelastung ermöglichen. Deswegen hatten wir uns für die Variante mit zwei Testspielen an einem Tag entschieden. Voraussetzung dafür ist aber auch, dass wir genügend fitte Spieler für zwei komplette Partien zur Verfügung haben. Da das nach einigen Ausfällen aktuell leider nicht gegeben ist, haben wir uns entschieden, im Sinne einer vernünftigen Belastungssteuerung auf die Partie gegen Belupo zu verzichten", erklärte Sportchef Andreas Bornemann die Entscheidung.



22. Juli, 15.25 Uhr: Zweite Einheit findet im Gym statt

Statt auf den Rasen geht es für die Mannschaft am Nachmittag ins Gym, wo die zweite Einheit des Tages stattfinden wird. Das Training am Dienstagvormittag wird nicht in Scheffau absolviert, sondern im nahe gelegenen Going.

22. Juli, 15.15 Uhr: Karol Mets für jeden Spaß zu haben

Zwischen den beiden Trainingseinheiten stellte sich Karol Mets den Fragen der Journalisten. Der Abwehrspieler sprach unter anderem über das neue Spielsystem und sein lautstarkes Auftreten auf dem Rasen. Alle Aussagen lest Ihr im Text "FC St. Pauli: Darum seine seine Mitspieler von Karol Mets genervt".

22. Juli, 11.50 Uhr: Blessin beendet die Einheit

Nach einem lauten Pfiff und einer kurzen Besprechung im Mittelkreis beendet Alexander Blessin die erste Einheit des Tages. Weiter geht es um 16.30 Uhr.

22. Juli, 11.38 Uhr: Dahaba bricht Spielform ab

Mo Dahaba muss verletzt das Training abbrechen. © Robert Stoll/TAG24

Das sieht nicht gut aus. Nach einem Zweikampf mit Carlo Boukhalfa bleibt Mo Dahaba liegen und muss medizinisch behandelt werden. Anschließend steht er kurz auf, schlägt sich aber auf die Oberschenkel. Mit dick bandagiertem Knöchel geht es ins Zelt.

22. Juli, 11.25 Uhr: Spielform übers Feld

Nikola Vasilj ist zurück auf dem Rasen. © Robert Stoll/TAG24

Zurück auf dem Hauptplatz geht es im Zehn gegen Zehn weiter. Keeper Vasilj arbeitet abseits gemeinsam mit Torwarttrainer Van Der Jeugt und Jendrzej.

22. Juli, 10.57 Uhr: Blessin und Smith im Gespräch

Abseits der Übungen sind Trainer Alexander Blessin und Profi Eric Smith im Dialog.

Alexander Blessin und Eric Smith stehen etwas abseits auf dem Platz und reden miteinander. © Robert Stoll/TAG24

22. Juli, 10.45 Uhr: Zahlreiche Profis fehlen

Während Hauke Wahl, Nikola Vasilj und Eric Smith auf dem Platz ein individuelles Programm abspielen, ist von Manolis Saliakas, Sascha Burchert, Connor Metcalfe, Danel Sinani, Simon Zoller und Adam Dzwigala nichts zu sehen.