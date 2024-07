FC St. Pauli im Trainingslager: Greuther Fürth wartet

Der FC St. Pauli bereitet sich seit Montag in Scheffau am Wilden Kaiser auf die kommende Bundesliga-Saison vor. TAG24 ist live dabei.

Von Robert Stoll

Scheffau am Wilden Kaiser (Österreich) - Der Aufsteiger kommt ins Schwitzen! Seit Montag bereitet sich der FC St. Pauli im Trainingslager in Scheffau am Wildern Kaiser in Österreich auf die kommende Bundesliga-Saison vor. TAG24 ist für Euch vor Ort mit dabei!

Die Kiezkicker um Lars Ritzka (26, l.) und Connor Metcalfe (24) werden ordentlich gefordert. © Witters/LeonieHorky Neu-Trainer Alexander Blessin (51) und sein Team kennen trotz zum Teil brütender Hitze keine Gnade und scheuchen die Kiezkicker über den Rasen. Am Freitag absolviert St. Pauli sein erstes Testspiel im Rahmen der Reise. Gespielt wird gegen Greuther Fürth in Kufstein (18 Uhr). Am 24. August folgen zwei weitere Partien gegen Slaven Belupo (12 Uhr in Schwaz) und später gegen Olympique Lyon (18 Uhr in Wörgl).

18. Juli, 18 Uhr: Tag vier in Scheffau neigt sich dem Ende entgegen

18. Juli, 17.15 Uhr: Kiezkicker in der Kicker-Rangliste präsent

Der Kicker hat am Donnerstag die "Rangliste des deutschen Fußballs" veröffentlicht, mit dabei sind auch fünf Profis der Boys in brown. Marcel Hartel verteidigte seinen Platz an der Spitze des Tableaus im offensiven Mittelfeld und wurde als das "offensive Schwungrad des Meisters" betitelt. Jackson Irvine hingegen büßte seine Spitzenposition an Kiels Philipp Sander ein. Die Begründung: Im Vergleich zu seiner "bärenstarken Hinrunde" hätte er einen Tick abgebaut. Auf der Außenbahn belegte Oladapo Afolayan im Ranking Platz vier, Hauke Wahl wurde bei den Innenverteidigern Sechster und Philipp Treu landete unter den Außenverteidigern auf Rang zehn.

18. Juli, 15 Uhr: St. Pauli mit Interesse an Benfica-Stürmer

Benfica-Stürmer Casper Tengstedt (24) soll das Interesse der Kiezkicker geweckt haben. © IMAGO / Maciej Rogowski Stößt bald ein neuer Stürmer zum Team? Laut der portugiesischen Zeitung Record hat der Bundesliga-Aufsteiger Casper Tengstedt (24) von Benfica Lissabon ins Visier genommen. Demnach verhandeln die Verantwortlichen über ein Leihgeschäft plus Kaufoption. Der Vertrag des Mittelstürmers läuft bei Benfica noch bis 2028. Der 24-Jährige war im Winter 2023 von Rosenborg Trondheim nach Portugal gewechselt, fiel dort aber lange Zeit einer Muskelverletzung aus und kam insgesamt auf 35 Pflichtspiele, in denen er vier Tore und sieben Vorlagen lieferte. Mit seiner Spielzeit unter Trainer Roger Schmidt (57) war Tengstedt zuletzt nicht mehr zufrieden und strebt daher die Luftveränderung an. FC St. Pauli Nach dem Testspiel-Schock: So steht es um Kapitän Irvine und Smith Neben St. Pauli sollen aber auch Espanyol Barcelona, die sieben Millionen Euro Ablöse bieten, sowie der FC Kopenhagen interessiert sein.

Die Deutsche Fußball-Liga DFL hat am Donnerstag die ersten fünf Spieltage genau terminiert. Demnach bestreiten die Kiezkicker das Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim am Sonntag, dem 25. August, um 17.30 Uhr. Das Auswärtsspiel bei Union Berlin wird am Freitagabend, 30. August, um 20.30 Uhr angepfiffen. Die weiteren Partien im Überblick:

FC Augsburg (A), 15. September, Sonntag, 15.30 Uhr RB Leipzig (H), 22. September, Sonntag, 19.30 Uhr SC Freiburg (A), 28. September, Samstag, 15.30 Uhr.

18. Juli, 10 Uhr: Kein öffentliches Training

Servus aus Scheffau zu Tag vier des Trainingslager des FC St. Pauli. Heute bleiben die Tore für die Fans und Medienvertreter an der Kaiserlodge geschlossen. Die Mannschaft von Trainer Alexander Blessin absolviert eine nicht öffentliche Einheit. Daher wird es hier heute etwas ruhiger zu gehen. Gegen Mittag stellt sich allerdings Torwart Ben Voll der Presse.

17. Juli, 17.43 Uhr: Profis kriegen nicht genug

Sechs Kicker bekommen nicht genug. Wie schon am Mittag waren Danel Sinani, Elias Saad, Scott Banks und Karol Mets mit am Start, am Nachmittag gesellten sich David Nemeth und Robert Wagner dazu und nahmen Keeper Kevin Jendrzej unter Beschuss. Auf Zuspiel von Jackson Irvine versuchten sie die Kugel mit zwei Kontakten im Gehäuse unterzubringen.

17. Juli, 17.35 Uhr: Training beendet

Alexander Blessin pfeift in die Finger und beendet nach einer kurzen Besprechung die zweite Einheit des Tages. Am Donnerstag trainieren die Kiezkicker hinter verschlossenen Toren, ehe am Freitag der Testkick gegen Greuther Fürth ansteht.

17. Juli, 17.31 Uhr: Spielern ist Belastung anzumerken

Den Profis ist die hohe Belastung anzumerken. Das Spiel beider Mannschaften läuft nicht flüssig und ist von vielen Abspielfehlern und Ungenauigkeiten geprägt.

17. Juli, 17.13 Uhr: Ronny Seibt geht rein

Für Nachwuchskeeper Ronny Seibt ist das Training vorzeitig beendet. Seine Kollegen sind mittlerweile wieder auf den Hauptplatz zurückgekehrt und spielen Elf gegen Elf.

17. Juli, 17.10 Uhr: Smith verlässt den Platz

Nach einer guten halben Stunde war für Eric Smith schon wieder Schluss. Den Schweden zog es zurück ins Innere des Hotels.