FC St. Pauli im Trainingslager: Mets gewinnt Wettstreit nach dem Training

Nach einer Woche an der heimischen Kollaustraße bezog der FC St. Pauli am Montag ein elftägiges Trainingslager in Österreich. TAG24 ist live dabei.

Von Robert Stoll

Scheffau am Wilden Kaiser (Österreich) - Jetzt geht es ans Eingemachte! Der FC St. Pauli absolviert seit Montag ein elftägiges Trainingslager in Scheffau am Wilden Kaiser in Österreich. TAG24 ist für Euch vor Ort mit dabei!

Der FC St. Pauli bezieht ein zehntägiges Trainingslager in Österreich. © Georg Wendt/dpa Nach der ersten Trainingswoche unter Neu-Trainer Alexander Blessin (51) an der heimischen Kollaustraße geht es für den Tross der Kiezkicker auf Reisen. In Tirol absolviert der Bundesliga-Aufsteiger insgesamt drei Testspiele. Am 19. Juli steht die Partie gegen Greuther Fürth auf dem Plan, am 24. Juli wird doppelt gespielt, erst gegen Slaven Belupo, später gegen Olympique Lyon.

17. Juli, 12.45 Uhr: Karol Mets gewinnt Wettstreit

Im Anschluss an das Training gingen Karol Mets, Elias Saad, Scott Banks, Danel Sinani und Connor Metcalfe noch in den Wettkampf. Die beiden Nachwuchskeeper Ronny Seibt und Kevin Jendrzej waren dabei ihre Opfer. Nach seinem Zuspiel schossen die Profis aus dem Teilkreis am Strafraum heraus auf das Tor, wer am häufigsten traf, gewann. Am Ende bejubelte lautstark Abwehrspieler Mets die meisten erfolgreichen Versuche.

17. Juli, 11.55 Uhr: Einheit eins beendet

Nach einer kurzen Abschlussbesprechung ist die erste Trainingseinheit des Tages vorbei. Weiter geht es für die Profis gegen 16.30 Uhr.

17. Juli, 11.44 Uhr: Blessin mit am Ball

Trainer Alexander Blessin (51) nimmt aktiv an der nächsten Übung teil. © Robert Stoll/TAG24

Perfekte Schusshaltung! Trainer Alexander Blessin zeigt, dass auch er kicken kann. Mit seinen Abschlüssen scheitert er jedoch immer wieder an Ben Voll. Im sechsten Versuch war er dann aber erfolgreich.

17. Juli, 11.32 Uhr: Theo Schröder in Scheffau angekommen, Albers reist ab

Im Trainingslager-Kader des FC St. Pauli wird es einen Wechsel geben. Am Mittwochvormittag traf U23-Stürmer Theo Schröder (22) in Scheffau ein. Er war im Sommer aus dem Nachwuchs von Hannover 96 zu den Boys in brown. Grund dafür ist die Abwesenheit von Andreas Albers, der aus privaten Gründen abreisen wird. Eine zeitnahe Rückkehr ist vorgesehen.

17. Juli, 11.19 Uhr: Intensive Spielformen

Die Kiezkicker werden in intensiven Spielformen gefordert. © Robert Stoll/TAG24

Nach intensiven Zwei-gegen-Zwei-Duellen geht es mit der nächsten Spielform weiter. Die Spieler müssen im Vier gegen Zwei den Ball durch zwei Stangen bringen.

17. Juli, 11 Uhr: Irvine geht rein

Das war's für den Captain. Jackson Irvine kehrt nach einer halben Stunde zurück in die Innenräume.

17. Juli, 10.51 Uhr: Boukhalfa läuft alleine

Carlo Boukhalfa, der aufgrund der verlorenen Challenge mit einem "Matjes"-Leibchen unterwegs ist, dreht nun auch seine Runden um den Platz, während seine Teamkollegen Steigerungsläufe absolvieren. Kurz darauf kehrt er in die Übungen zurück.

17. Juli, 10.40 Uhr: Quintett fehlt auf dem Platz

Philipp Treu und Simon Zoller fehlen am Vormittag erneut. Sie arbeiten individuell, sollen am Nachmittag an der zweiten Trainingseinheit des Tages aber teilnehmen. Zudem fehlt auch von Eric Smith, Manolis Saliakas und Nikola Vasilj weiterhin jede Spur. Das Trio kuriert noch Verletzungen aus.

17. Juli, 10.32 Uhr: Einheit gestartet, Irvine dreht seine Runden

Jackson Irvine ist zurück auf dem Platz, wenn auch mit Laufschuhen. © Robert Stoll/TAG24

Die Kiezkicker legen wieder los - und wie soll auch anders sein, mit einer Challenge. Die Profis müssen Ball von der Mittellinie aus bis an den Strafraum jonglieren. Als Verlierer gingen Carlo Boukhalfa, Kevin Jendrzej und David Nemeth hervor. Erfreulich hingegen: Jackson Irvine ist auf den Rasen zurückgekehrt. Der Australier dreht seine Runden um den Platz.

17. Juli, 9 Uhr: Tag drei mit zwei Einheiten

Servus aus Tirol! Tag drei des Trainingslagers startet mit trüben Aussichten. Der Himmel ist bewölkt, der Boden nass, doch davon lassen sich die Boys in brown nicht aus dem Tritt bringen. Um 10.30 Uhr geht es für das Team auf den Platz, eine zweite Einheit ist für 16.30 Uhr angesetzt.