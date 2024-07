FC St. Pauli im Trainingslager: Trainer Blessin zieht positives Fazit

Der FC St. Pauli bereitet sich in Scheffau am Wilden Kaiser auf die kommende Bundesliga-Saison vor. TAG24 ist live dabei.

Von Robert Stoll

Scheffau am Wilden Kaiser (Österreich) - Das ist ein guter und starker Abschluss! Mit einem Sieg über Olympique Lyon verabschiedet sich der FC St. Pauli aus dem Trainingslager in Scheffau am Wilden Kaiser. TAG24 ist für Euch vor Ort mit dabei!

Mit einem Sieg im Gepäck reisen der FC St. Pauli und Kapitän Jackson Irvine zurück nach Hamburg. © Witters/TimGroothuis Neu-Trainer Alexander Blessin (51) und sein Team hatten nicht nur mit den körperlichen Grenzen, sondern auch mit dem wechselndem Wetter zu kämpfen. Zudem fehlten zahlreiche Profis angeschlagen oder verletzt. Ein erstes Testspiel verloren die Kiezkicker im Rahmen der Reise gegen Greuther Fürth mit 1:3, zum Abschluss folgte am Mittwoch der Sieg über Lyon.

25. Juli, 10.54 Uhr: Blessin mit Entwicklung zufrieden

"In der Summe war das ein gutes Trainingslager", zog Trainer Alexander Blessin (51) ein positives Fazit nach zehn Tagen in Scheffau am Wilden Kaiser. Die Wege vom Hotel zum Trainingsplatz waren kurz, auch das Wetter spielte einigermaßen mit. "Wir haben die erste Woche sehr, sehr hart trainiert, das hat man auch gesehen", blickte der 51-Jährige zurück, der gegen Ende ein wenig die Intensität zurückgefahren hatte.

25. Juli, 7.10 Uhr: Kiezkicker vor der Abreise, Saliakas-Back-up gefunden

Ein letztes Mal heißt es "Servus"! Die Kiezkicker werden gegen Mittag in Salzburg in den Flieger steigen und zurück nach Hamburg fliegen. In der Hansestadt soll bereits ein neuer Rechtsverteidiger warten. Sportchef Andreas Bornemann hatte betont, dass man sich breiter aufstellen wolle und gerade auf dieser Position Bedarf besteht. Laut The Athletic soll der walisische Nationalspieler Fin Stevens (21) vom FC Brentford kommen. Er wurde beim FC Arsenal ausgebildet und war zuletzt an Swansea und Oxford verliehen worden. Die Ablösesumme soll bei rund einer Million Euro liegen.

24. Juli, 22.23 Uhr: Trainingslager endet mit lustigem Abend

Bevor am Donnerstag die Abreise auf die Kiezkicker wartet, steht noch ein Mannschaftsabend auf dem Programm. Dabei müssen auch die Neuzugänge singen, zu denen auch Trainer Alexander Blessin gehört. "Ich habe da zwei in der Auswahl", verriet er nach der Partie gegen Lyon. "So ein Liebessong oder was hart Knackiges. Aber ich glaube, was hart Knackiges wird meine Stimme nicht hergeben." Und damit geht auch der Tag in Scheffau zu Ende, gute Nacht!

24. Juli, 22.10 Uhr: Trainer Blessin mit Entwicklung zufrieden

Nicht nur die Spieler waren nach dem 1:0-Sieg über Lyon happy, auch Trainer Alexander Blessin zeigte sich ganz zufrieden. "Nach den ersten 20 Minuten haben wir mehr und mehr den Mut gefunden, nach vorne zu verteidigen und stabil zu sein", erklärte er. Zwar hatte sein Team viele Bälle im Zentrum gewinnen können, doch aus seiner Sicht auch viel zu schnell wieder verloren. "Das darf uns nicht passieren", ärgerte sich der 51-Jährige. Nach der Pause und einigen Wechseln kamen die Kiezkicker noch besser in die Partie. "Insgesamt können wir über 70 Minuten zufrieden sein", sagte er. "Wir können zufrieden sein, werden aber weiterarbeiten. Wir ordnen den Sieg richtig ein." Eines dürfte aber klar, der Erfolg gegen den französischen Topklub gibt St. Pauli noch einmal einen Schub. "Es zeigt den Jungs, dass es auch gegen so ein Top-Team klappt. Siege helfen immer, um noch schneller in die Köpfe der Spieler zu kommen", erklärte er. Der Sieg sei aus seiner Sicht verdient gewesen, denn bis auf einen Pfostenschuss in der ersten Hälfte, hatte Lyon bis auf ein paar Distanzschüsse wenig zu bieten.

Alexander Blessin (51) war mit dem Abschluss des Trainingslagers zufrieden. © Georg Wendt/dpa

24. Juli, 21.55 Uhr: Treu überglücklich nach Comeback

Besser hätte es für ihn nicht laufen können. Philipp Treu feierte am Mittwoch nach einer monatelangen Verletzung gegen Lyon sein Comeback. "Ein unfassbar geiles Gefühl", zeigte er sich überglücklich nach der Partie. "Ich habe die ganze Sommerpause durchgearbeitet und viel Rehatraining absolviert." Vom ersten Tag der Reha an habe er geschuftet und alles gegeben, um schnell wieder fit zu werden und der Mannschaft helfen zu können. "Was man heute gesehen hat, war die Gemeinschaft, wir haben gemeinsam gekämpft", erklärte Treu, der auch meinte, dass es nur so in der Bundesliga funktioniere. Gegen Lyon agierte er als linker Schienenspieler. "Umso schöner, dass wir heute gegen Lyon, die so eine geile Mannschaft haben, dann auch noch gewinnen konnten", freute sich 23-Jährige. "Es war der krönende Abschluss des Trainingslagers."

Philipp Treu (23) stand nach seiner schweren Verletzung erstmals wieder in einem Spiel auf dem Rasen. © Witters/TimGroothuis

24. Juli, 19.49 Uhr: Das Spiel ist aus

Die Partie ist vorbei. St. Pauli schlägt Olympique Lyon am Ende nicht unverdient mit 1:0 (0:0). Marwin Schmitz erzielte das Tor des Tages.

24. Juli, 19.45 Uhr: Schmitz aus der Distanz

Kurz darauf ist so weit! Youngster Marwin Schmitz fasst sich aus der Distanz ein Herz und hämmert das Leder ins Tor. Starker Auftritt von ihm.

24. Juli, 19.43 Uhr: Saad mit der dicken Chance

Da war sie, die Chance zum Sieg! Carlo Boukhalfa spielt einen butterweichen Diagonalball auf Elias Saad, der den Ball stark mitnimmt, mit seinem Abschluss aber nur das Außennetz trifft.

Beide Mannschaften kommen an ihre Grenzen. Hier ist Jackson Irvine im Zweikampf mit Maxence Caqueret. © Witters/TimGroothuis

24. Juli, 19.40 Uhr: Weiterer Wechsel

Nun ist auch für Adam Dzwigala Schluss. Für ihn kommt Mo Dahaba in die Partie.

24. Juli, 19.33 Uhr: Ausgeglichene Partie

Man merkt beiden Mannschaften die Anstrengungen der letzten Tage und Wochen an. Bei beiden ist die Luft ein wenig raus, vieles wirkt wie ein Zufallsprodukt.