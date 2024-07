FC St. Pauli im Trainingslager: Zwei Einheiten stehen auf dem Plan

Der FC St. Pauli bereitet sich seit Montag in Scheffau am Wilden Kaiser auf die kommende Bundesliga-Saison vor. TAG24 ist live dabei.

Von Robert Stoll

Scheffau am Wilden Kaiser (Österreich) - Der Aufsteiger kommt ins Schwitzen! Seit Montag bereitet sich der FC St. Pauli im Trainingslager in Scheffau am Wildern Kaiser in Österreich auf die kommende Bundesliga-Saison vor. TAG24 ist für Euch vor Ort mit dabei!

Die Kiezkicker um Lars Ritzka (26, l.) und Connor Metcalfe (24) werden ordentlich gefordert. © Witters/LeonieHorky Neu-Trainer Alexander Blessin (51) und sein Team kennen trotz zum Teil brütender Hitze keine Gnade und scheuchen die Kiezkicker über den Rasen. Am Freitag absolvierte St. Pauli sein erstes Testspiel im Rahmen der Reise und verlor im XXL-Test gegen Greuther Fürth mit 1:3. In der kommenden Woche folgen am Mittwoch zwei weitere Partien gegen Slaven Belupo (12 Uhr in Schwaz) und später gegen Olympique Lyon (18.30 Uhr in Wörgl).

21. Juli, 9 Uhr: Kiezkicker kehren auf den Trainingsplatz zurück

Tag sieben im Trainingslager steht an. Alexander Blessin bittet sein Team heute zweimal auf den Platz. Die Einheiten finden um 10.30 Uhr und um 17 Uhr statt.

20. Juli, 18 Uhr: Meister-Dokumentation startet um 20 Uhr

Um 20 Uhr veröffentlicht der Verein auf seinem YouTube-Kanal die Dokumentation zur Meisterschaft. © Christian Charisius/dpa

TAG24 verabschiedet sich für heute und wünscht einen schönen Abend. Morgen geht es wie üblich mit zwei Einheiten um 10.30 Uhr und 17 Uhr weiter. Wenn Ihr nichts verpassen wollt, schaut wieder rein. Heute Abend veröffentlicht der Verein um 20 Uhr auf seinem YouTube-Kanal die langersehnte Dokumentation zur Meisterschaft. Ein absolutes Muss - viel Spaß dabei und bis morgen!

20. Juli, 12.11 Uhr: Hauke Wahl kann Niederlage gut einschätzen

Hauke Wahl konnte die Niederlage gegen Greuther Fürth ganz gut einschätzen. © Witters/LeonieHorky Wie sein Trainer wusste auch Hauke Wahl die Niederlage gegen Fürth richtig einzuschätzen. "Wir haben zu viele tiefe Bälle bekommen, was wohl daran lag, dass wir zu hoch standen", sagte er über die erste Hälfte, die er nicht komplett gesehen hatte. "Wenn der Gegner keinen Druck hat, und das hat man in der zweiten Halbzeit gesehen, dann müssen wir tiefer stehen und früher fallen, wenn sie ausholen." Der 30-Jährige wusste aber, dass der Fokus im Training bisher woanders lag. "Die Abläufe sind noch nicht ganz da, wir haben im Training auch viel nach vorne verteidigt." FC St. Pauli Erik Ahlstrand steht beim FC St. Pauli vor dem Neustart In der zweiten Hälfte fehlte zu Beginn noch die Intensität, sodass Fürth gut verlagern konnte. "Das haben wir später viel besser gemacht, als mehr Intensität drin war und wir mehr persönliche Duelle gewonnen haben", so Wahl. Sichtbar wurde auch der unterschiedliche Stand der Vorbereitung. "Fürth hat die letzten Tage nur einmal trainiert, wir haben ein anderes Pensum abgespult. Da kamen bei uns noch mal die schweren Beine hinzu", erklärte der gebürtige Hamburger, der auch auf die vielen jungen Spieler verwies, die mit nach Österreich gereist sind. "Das muss man natürlich berücksichtigen."



Zudem gab Blessin ein Update zu den angeschlagenen Spielern. "Philipp Treu wollen wir nach der Woche nicht ins kalte Wasser werfen. Er wird am Mittwoch sicher ein paar Minuten kriegen. Jackson Irvine wird auch wieder zurückkommen", sagte er. Bei Eric Smith müsse man aufgrund seiner Muskelverletzung abwarten. Der Doppel-Spieltag komme für ihn noch zu früh. Wahrscheinlicher sei ein Einsatz Anfang August in Norwich. "Bei Simon Zoller haben wir die Intensität langsam aufgetaktet. Da müssen wir gucken, wir er das verträgt. Ihm kann man vielleicht auch ein paar Minuten geben. Und bei Manolis Saliakas müssen wir uns langsam rantasten."Namen, die Blessin mit Qualität im Kader verknüpfte. "Wir wollen nicht, dass sie zu früh reinkommen und sie dann wieder ausfallen", erklärte er die aktuelle Vorsicht bei seinen Akteuren.

20. Juli, 10.15 Uhr: Trainer Blessin sah viel Gutes, aber auch viel Schlechtes

Alexander Blessin (51) wusste um den Zustand seiner Mannschaft. © Georg Wendt/dpa Die 1:3-Niederlage gegen Fürth brachte Trainer Alexander Blessin die ein oder andere Erkenntnis. "Die ersten 15 Minuten fand ich richtig gut, da waren wir gut im Spiel", erklärte er. Danach sei Fürth ein wenig aktiver geworden. "Da hat man gesehen, dass sie einfach schon zwei Wochen weiter sind. Für sie war es das sechste Testspiel und sie haben mehr oder weniger mit ihrer ersten Elf gespielt." St. Pauli, das hingegen erst seit zwei Wochen wieder auf dem Platz steht, trat mit zwei gemischten Teams an. Dadurch ergaben sich auch einige Probleme. "Bei den ersten langen Bällen hatten wir in der Tiefe nicht die Absicherung und nicht den Druck", bemängelte Blessin. "Wir hatten auch Probleme beim Anlaufen, dazu kamen individuelle Fehler. Aber das ist auch normal, wir haben hart trainiert und müssen sehen, in welcher Phase wir uns gerade befinden." Ein paar gute Aspekte sah er auch, vor allem der zweiten Hälfte. "Wir haben noch einiges zu tun, es waren aber auch in paar Lichtblicke dabei. Wir müssen jetzt versuchen step by step die Fehler abzustellen und daraus zu lernen."



20. Juli, 10 Uhr: Ruhetag

Servus aus Scheffau! Der Blick aus dem Fenster verheißt bislang nichts Gutes, es regnet. Bei den Kiezkickern steht nach einer intensiven Woche und dem Testspiel gestern ein Ruhetag auf dem Plan.

19. Juli, 21 Uhr: Tag fünf ist vorbei

Der nächste Tag im Trainingslager ist vorbei. Die Stimmen zur Partie folgen morgen. Für die Kiezkicker steht am Samstag ein freier Tag an, ehe es am Sonntag mit zwei Einheiten wieder zur Sache gehen wird.

19. Juli, 20.30 Uhr: Das Spiel ist aus

Der Schiedsrichter hat die Partie beendet. St. Pauli verliert den XXL-Test gegen Fürth mit 1:3. Aufgrund der ersten schwachen Hälfte ist die Niederlage verdient, Mut macht hingegen die deutliche Leistungssteigerung in den zweiten 60 Minuten.

19. Juli, 20.07 Uhr: Nächste Chance

Stark gespielt! St. Pauli mit der nächsten Chancen. Palapies kann eine Ritzka-Flanke nicht genug drücken.

19. Juli, 19.59 Uhr: Wechsel im St.-Pauli-Tor, Fürth mit fast neuer Elf

Bei den Kiezkickern ersetzt Ronny Seibt im Tor Ben Voll. Zudem kehrt Schröder für Boukhalfa zurück. Auf Seiten der Fürther gibt es nun zahlreiche Wechsel. Von der Startelf ist nun kein Akteur mehr dabei.