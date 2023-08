FC St. Pauli: So denkt Trainer Hürzeler über Neuzugang Banks

Scott Banks (21) gab in der vergangenen Woche sein Debüt für den FC St. Pauli. Weitere Einsätze könnten schon bald folgen. © Daniel Löb/dpa

Der 21-jährige Schotte wurde vom englischen Erstligisten Crystal Palace ausgeliehen und soll Schritt für Schritt aufgebaut werden.

Bei der Nullnummer in Fürth konnte Banks in Ansätzen zeigen, warum er geholt worden ist. Er zeigte sich dribbelstark, ohne Angst in den Zweikämpfen und hätte sich schon fast mit dem ersten Assist belohnt, wenn Andreas Albers (33) nicht aus wenigen Metern über das Tor geschossen hätte.

Von solchen Szenen könnten die St.-Pauli-Fans demnächst mehr bekommen, auch wenn Hürzeler erst einmal versucht die Erwartungen zu dämpfen. "Wir müssen ihn behutsam aufbauen und ihm auch die Zeit geben, sich an die neue Belastung zu gewöhnen", erklärte er.

Schließlich war Banks vor seinem Wechsel ans Millerntor "nur" in der vierten englischen Liga für Bradford City aktiv. "Das ist dann auch nochmal eine andere Intensität, auch wenn es England war", begründete Hürzeler den langsamen Aufbau. Dennoch gab er zu: "Er ist jemand, der in unseren Gedankengängen für die Startelf eine Rolle spielt."

Ob er allerdings schon gegen den 1. FC Magdeburg am Sonntag (13.30 Uhr) seine Chance erhält, bleibt abzuwarten. Schließlich kann der Trainer bis auf die Langzeitverletzten Etienne Amenyido (25) und Maurides (29) in der Offensive aus dem Vollen schöpfen.