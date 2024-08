Saisonprognose für den FC St. Pauli: Es kann nur ein Ziel geben!

Hamburg - Das Pokalspiel in Halle war der Aufgalopp, am Sonntag geht es in der Bundesliga wieder los! Der Zweitliga-Meister und Aufsteiger FC St. Pauli startet erstmals nach 13 Jahren wieder im deutschen Oberhaus, Gegner zum Auftakt ist der 1. FC Heidenheim. TAG24 hat nach dem Ende der Vorbereitung ein Fazit gezogen und gibt eine Prognose ab, wo die Kiezkicker nach dieser Saison landen werden.