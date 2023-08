St. Pauli empfängt Fortuna Düsseldorf: Alle wichtigen Infos zur Partie

Auch das Hinspiel der vergangenen Saison entschieden die Fortunen am 5. November durch einen Treffer von Rouwen Hennings (35) mit 1:0 für sich. Durch ein 0:0 im Rückspiel am 13. Mai verabschiedeten sich beide Mannschaften aus dem Aufstiegskampf.

Fortuna-Trainer Daniel Thioune (49, l.) und St.-Pauli-Coach Fabian Hürzeler (30) sind jeweils mit einem Auftaktsieg in die neue Zweitliga-Saison gestartet. © Fotomontage: Marius Becker/dpa, Axel Heimken/dpa

Die Form



Der FCSP macht in dieser Saison da weiter, wo er in der herausragenden Rückrunde der vergangenen Spielzeit aufgehört hat: Auf sieben Siege in sieben Vorbereitungsspielen folgte am zurückliegenden Wochenende ein 2:1-Auftakterfolg beim 1. FC Kaiserslautern.

Auch Düsseldorf startete klasse in die neue Saison, schlug Absteiger und Aufstiegsaspirant Hertha BSC im heimischen Stadion mit 1:0. Zuvor hatten die Fortunen in sechs Testspielen fünf Siege und ein Remis geholt.

Das sagen die Trainer



FCSP-Trainer Fabian Hürzeler (30): "Ihr Gerüst ist zusammengeblieben. Man hat es schon im ersten Spiel gegen Hertha gesehen, dass sie sehr reif aufgetreten sind und sie genau wissen, was sie tun müssen, um die Spiele zu gewinnen. Sie sind einfach eine abgezockte Mannschaft."

Fortuna-Coach Daniel Thioune (49) "Wir treffen auf eine Mannschaft, die gefestigt ist und nur wenige Spieler abgegeben hat. St. Pauli hat letzte Saison nur ein Spiel zu Hause verloren. Da hängen die Trauben hoch. Auf dem Platz wird es wild sein und St. Pauli wird uns wenig Ballbesitz zugestehen. Es wird 90 Minuten Stressfußball geben."