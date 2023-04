FSV Zwickau braucht sechs Siege aus sechs Spielen!

Die mitgereisten Zwickauer Fans waren natürlich vom Auftritt ihrer Mannschaft maßlos enttäuscht. © imago/eibner

Mancher hat seinen Klub nun bereits abgeschrieben und freundet sich schon mit Auswärtsfahrten nach Meuselwitz & Co. an. Kann der drohende Absturz in die Regionalliga noch abgewendet werden?

Zwickau benötigt bestenfalls sechs Siege - aus sechs Spielen, um die sieben Punkte und das schlechtere Torverhältnis (-29) gegenüber Halle (-7) wettzumachen.

Gegenwärtig stehen gerade einmal sieben Siege auf der Habenseite, davon fünf zu Hause. Im eigenen Stadion treffen die Westsachsen noch auf Essen, Mannheim, Dresden und 1860 München.



Die letzten Heimspiele gegen Verl (2:1), Ingolstadt (2:0) und Saarbrücken (2:2) taugen als Mutmacher. Dass dazwischen immer wieder unbegreifliche Aussetzer liegen, wie bei Dortmund II. (0:4) oder jetzt Freiburg II., ist das eigentliche Problem.

Die konstante Inkonstanz zieht sich wie ein roter Faden durch die Saison. Das war bei Joe Enochs so und hat sich auch unter seinem Nachfolger nicht geändert.

"Mit 95 Prozent reicht es bei uns erst recht nicht. Wenn wir die Einstellung von vornherein nicht so an den Tag legen, wie es sein muss, und die individuellen Fehler nicht abstellen, ist es für uns schwer zu gewinnen", sagte Coach Ronny Thielemann (49) zum jüngsten Rückschlag im Breisgau.