Gersbeck, Arslan und ein Ex-Schalker: Legt Hertha nach dem Lizenz-Krimi jetzt richtig los?

Dass bis zum Trainingsauftakt am 26. Juni sowohl die wichtigsten Verkäufe abgewickelt als auch Transfers realisiert werden, darf wohl bezweifelt werden. Gerüchte aber gibt es genug, was Zugänge und auch Abgänge betrifft .

Bis auf die Abgänge von Maximilian Mittelstädt (26) , den man gerne gehalten hätte, der Leihspieler Omar Alderete (26) und Santiago Ascacibar (26), sowie die auslaufenden Verträge von Chidera Ejuke (25) und Stevan Jovetic (33) plus die drei Neuzugänge ist in Sachen Kaderplanung noch nicht viel passiert.

Doch jetzt, wo der Lizenz-Krimi vorüber und das Worst-Case-Szenario verhindert wurde, kann die Arbeit richtig beginnen. Denn neben dem Geld ist auch die Zeit knapp. In zwei Wochen begrüßt Pal Dardai (47) auch schon wieder seine Stars auf dem Schenckendorffplatz.

Ex-Schalker Donis Avdijaj (26) hat schon elf Vereine in seiner Vita stehen. © Andreas Gebert/dpa

Auch wenn für Sportdirektor Benjamin Weber, der einen dicken Millionen-Transferüberschuss erzielen muss, die Arbeit nun erst richtig losgeht, scheint Dardai bei seinem ersten Training neben Reese und Christensen auch den ein oder anderen Neuen begrüßen zu dürfen.

Diego Demme (31) soll Hertha bereits zugesagt haben. Der Abräumer will nur nach Berlin, eine Einigung mit Neapel steht aber noch aus. Konkreter wurde es bislang nur bei Marius Gersbeck. Nur einen Tag nach Erhalt der Lizenz machten die Blau-Weißen die Rückkehr zu seinem Herzensverein perfekt. Ein echtes Schnäppchen dank einer Rückkaufklausel. Die soll laut "Bild" bei 300.000 Euro liegen.

Auch für Drittliga-Torschützenkönig Ahmet Arslan (29) muss Hertha nicht tief in die Tasche greifen. Laut dem Boulevardblatt liegt die Ablöse für den Dynamo-Bomber bei etwa 250.000 Euro.

Die Bild bringt zudem noch einen weiteren alten Bekannten aus der Bundesliga ins Spiel: Ex-Schalker Donis Avdijay (26). Einst als großes Talent gefeiert, sorgte der 26-Jährige immer wieder auch abseits des Fußballplatzes für Schlagzeilen. Nach seinem Abschied von den Königsblauen entwickelte sich Avdijaj zum regelrechten Wandervogel (elf Vereine). Die Offensivkraft versuchte ihr Glück in den Niederlanden, der Türkei, auf Zypern, in Schottland, der Schweiz sowie in Österreich.

Immerhin: Beim TSV Hartberg netzte der flexibel einsetzbare Angreifer in 16 Spielen siebenmal und bereitete fünf Buden vor. Einigen müsste sich die Alte Dame aber mit dem FC Zürich. Er war nur ausgeliehen.