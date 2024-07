Hertha im Trainingslager: Hertha führt zur Pause gegen Nijmegen

Neun Tage lang bereitet sich Hertha BSC im Trainingslager in Österreich auf die neue Saison vor. Aber ohne ihren Top-Star Fabian Reese.

Von Johannes Kohlstedt

Walchsee - Jetzt geht die Arbeit erst richtig los. Seit Donnerstag bereitet sich Hertha BSC in Walchsee (Österreich) auf die neue Zweitligasaison vor. TAG24 ist ebenfalls vor Ort und hält Euch im Live-Ticker auf dem Laufenden.

Fabian Reese (26) wurde erfolgreich operiert und wird den Berlinern erst einmal länger fehlen. © Silas Schueller/DeFodi Images/dpa Der erste Tag im Camp begann gleich mit einem Schock. Nach Fabian Reese (26) muss Hertha mit Neuzugang Kevin Sessa (24) auf den nächsten Stammspieler wochenlang verzichten. Ein schwerer Schlag für die Berliner. Was Dardai-Nachfolger Cristian Fiél (44) mit der Alten Dame in Zukunft vorhat, deutet sich bereits an. Die Testspielergebnisse sprechen trotz des jüngsten Dämpfers in Cottbus (2:2) inklusive Verletzungsschock für sich.

Die richtigen Gradmesser kommen allerdings erst noch. Am Samstag (16 Uhr) trifft der Hauptstadtklub auf den holländischen Erstligisten NEC Nijmegen. Am 25. Juli geht es erst gegen Huddersfield (14 Uhr) und dann gegen Cardiff City (18 Uhr) - beides englische Zweitligisten. Hertha BSC Nach Verletzungs-Frust: Worauf Fiél im Trainingslager den Fokus legen will TAG24 hält Euch im Live-Ticker auf dem Laufenden.

20. Juli, 17.07 Uhr: Hertha führt zur Pause gegen Nijmegen

Halbzeit in der Silberstadt Arena: Hertha führt zur Pause dank des Treffers von Haris Tabakovic mit 1:0. Für die restlichen zwei Viertel dürfte auf beiden Seiten nun ordentlich durchgewechselt werden.

20. Juli, 15.45 Uhr: Testspiel in Vierteln unterteilt

Das könnte ein langer Fußballnachmittag hier in der Silberstadt Arena in Schwaz (Österreich) werden. Gespielt wird in jeweils viermal 30 Minuten - auf Wunsch beider Vereine, wie der Stadionsprecher durchgab. Heißt aber auch: Jeder wird sich zeigen dürfen.

Ein Blick von der Silberstadt Arena. © TAG24

20. Juli, 15.20 Uhr: Diese Elf schickt Fiel gegen Nijmegen auf den Rasen

Gut 40 Minuten noch bis zum Anpfiff. Fiel schickt gegen den niederländischen Erstligisten Nijmegen seine vermeintliche erste Elf auf den Rasen. Lediglich Cuisance fehlt im Aufgebot (Belastungssteuerung). Interessant dürfte es werden, wer Unterschiedsspieler Reese ersetzen soll. Seine Rolle auf dem Flügel dürfte wohl Gustav Christensen übernehmen.

EM-Fahrer Marton Dardai (22) sitzt zunächst noch auf der Bank. © TAG24/Johannes Kohlstedt

20. Juli, 11.53 Uhr: Training beendet

Nach einer Stunde und 15 Minuten beendete Cristian Fiél die eher taktische Trainingseinheit. Zum Ende hin wurden noch Standards geübt. Interessant ist, wer die Ecken und Freistöße schießen durfte. Zunächst Marten Winkler und Talent Boris Lum, dann Michaël Cuisance und Ibrahim Maza. Eigentlich sollte Kevin Sessa neuer Standard-Spezi werden. Er fällt allerdings lange aus. Jetzt müssen andere übernehmen. Weiter geht's um 16 Uhr mit dem Testspiel gegen Nijmegen. Mal schauen, wer dann die Standards schießen darf. Jonjoe Kenny ist dann noch keine Option. Der Engländer wird erst im Laufe des Tages im Camp erwartet.

20. Juli, 10.15 Uhr: Klemens trainiert weiter individuell

Fast alle Mann an Bord. Lediglich Jonjoe Kenny, Luca Schuler und der verletzte Kevin Sessa bleiben dem Trainingsplatz fern. Pascal Klemens trainiert weiterhin individuell.

Die Torhüter zeigen vollen Einsatz. © TAG24/Johannes Kohlstedt

20. Juli, 9.17 Uhr: Hertha testet gegen NEC Nijmegen

Guten Morgen aus dem verregneten Tirol. Während Deutschland schwitzt, ist hier etwas Abkühlung angesagt. Tag zwei im Trainingslager hat dennoch ein volles Programm. Um 10 Uhr geht es auf den Trainingsplatz, ehe um 16 Uhr in Schwaz gegen NEC Nijmegen das erste von drei Testspielen ansteht.

19. Juli, 20 Uhr: Fiel trotz Ausfall von Reese und Sessa zuversichtlich: "Der Kader hat Qualität"

Ein ereignisreicher erster Trainingstag neigt sich dem Ende entgegen: Mit Dennis Smarsch holen die Berliner einen alten Bekannten zurück, die Verletzung von Kevin Sessa trübt jedoch die Stimmung. Nach Fabian Reese fehlt Hertha wochenlang der nächste wichtige zentrale Baustein. Cristian Fiel blickt schon wieder nach vorn. In einer Medienrunde stand er Rede und Antwort. Der Dardai-Nachfolger über... ... die Bedingungen in Österreich: "Besser hätten wir es nicht antreffen können. Alles top. Das sind super Möglichkeiten, um sich gut auf die kommenden Aufgaben vorzubereiten." ... das erste Training: "Man merkt, dass die Jungs müde sind und die Frische fehlt. Deshalb haben wir heute das ein oder andere noch weggelassen." ... die nächsten Trainingsinhalte: "Wir müssen die Zeit noch nutzen, weil wir die Einheiten noch brauchen. Ich will noch ein paar Sachen einbringen, aber ein Großteil wird auf jeden Fall das Anlaufen sein. "Im Spiel mit Ball müssen wir noch den ein oder anderen Fehler abstellen, weil wir immer wieder den Gegner die Möglichkeit gegeben haben zu Torchancen zu kommen." ... Kevin Sessa: "Erstmal müssen wir das akzeptieren. Das ist so. Wir werden es nicht mehr ändern können. In erster Linie tut es mir unfassbar für den Jungen leid. Er war mit großer Vorfreude jeden Tag im Training. Es geht jetzt darum, dass er es hinter sich hat und wir als Mannschaft - so wie es sich gehört - hinter ihm stehen und ihm helfen so schnell wie möglich wieder fit zu werden." ... Sessas Mitfahrt ins Trainingslager: "Ich liebe sowas. Das zeigt auch sein Charakter. Er hätte jetzt auch nochmal zur Familie fahren können oder so, aber das spricht schon für ihn - ein verrückter Argentinier." ... über Fabian Reese: "Ich weiß es wird spekuliert, ob er weggeht oder nicht. Das interessiert mich nicht. Von Tag eins an habe ich ihn komplett fokussiert mit einer hundertprozentigen Einstellung wahrgenommen. Das erwarte ich auch von ihm. Wer seinen Fleiß kennt, weiß, dass das schon ein harte Pille ist, die er und wir alle schlucken müssen." "Eines muss klar sein: Der Kader hat Qualität. Er ist ein sehr wichtiger Spieler, aber dafür hast du diesen Kader, um dir was anderes einfallen zu lassen, wenn so etwas passiert."

Hertha-Coach Cristian Fiel (44, r.) zeigt sich im Trainingslager nahbar. © Soeren Stache/dpa

19. Juli, 18 Uhr: 2. Training beendet

Das nächste kräftezehrende Training ist geschafft. Dieses stand ganz im Zeichen der Fitness. Bei 28 Grad im Schatten mussten die Spieler entweder abwechselnd kurze Läufe oder Liegestütze in jeglichen Formen absolvieren - und das fast 70 Minuten lang. Nur Marc Oliver Kempf drehte noch seine extra Runden. Zudem blieben noch Marten Winkler, Ibo Maza und Michaël Cuisance für etwas Torschusstraining ein wenig länger auf dem Platz.

Cristian Fiel ließ seine Schützlinge auch am Nachmittag schwitzen. © TAG24/Johannes Kohlstedt

Marten Winkler, Ibo Maza und Michaël Cuisance absolvierten noch etwas Torschusstraining. © TAG24/Johannes Kohlstedt

19. Juli, 17 Uhr: Fabian Reese macht Hertha-Fans Hoffnung

Und auch Fabian Reese hat sich vom Krankenbett zu Wort gemeldet. Auf Instagram zeigt er sich mit Gips um den rechten operierten Fuß, macht aber gleichzeitig den Hertha-Fans Hoffnung. "Die letzten Stunden waren mehr als turbulent, aber ich freue mich extrem euch mitzuteilen, dass die OP sehr gut verlaufen ist", teilte der Hertha-Star mit. Zuletzt kamen Berichte auf, dass seine Ausfallzeit womöglich länger als gedacht dauern kann. So rückte der Saisonstart in weite Ferne. Der Bild zufolge fehlt er mindestens sechs bis acht Wochen. Reese aber gibt sich bereits optimistisch: "Ab jetzt beginnt mein Weg zurück auf den Platz und ich verspreche euch, dass passiert schneller als erwartet." Und weiter: "Vielen Dank für die Unterstützung in dieser Zeit! Ich kann es kaum erwarten, bald wieder auf dem Feld alles zu geben. Glaubt mir, ich bin hungriger denn je!"

19. Juli, 16.33 Uhr: Hertha sendet Genesungswünsche an Fabian Reese

Die zweite Einheit startet mit einer tollen Geste. Bevor die Hertha-Stars wieder ins Schwitzen geraten, versammelte sich die komplette Mannschaft vor dem Tor - mit dem Trikot von Fabian Reese in der Hand. Hochgehalten von Kapitän Toni Leistner. Der Flügelflitzer wurde heute erfolgreich operiert, wie der Hauptstadtklub bestätigte. "Wir wünschen dir weiterhin gute Besserung und eine schnelle Genesung!" Nicht auf dem Rasen stehen wie schon bei der Vormittagseinheit Pascal Klemens, Luca Schuler, Jonjoe Kenny und der verletzte Kevin Sessa.

19. Juli, 15.50 Uhr: Das will Fiél in Österreich trainieren lassen

Bevor Fiél in wenigen Minuten zur zweiten Einheit des Tages bittet, sprach er noch mit den Medien. Der 44-Jährige äußerte sich unter anderem zur Sessa-Verletzung, aber auch was er mit der Mannschaft in Österreich noch vorhat. Genaueres erfahrt ihr im Text: Nach Verletzungs-Frust: Worauf Fiél im Trainingslager den Fokus legen will