Hertha im Trainingslager: Ohne Reese und Rogel nach Österreich

Die Berliner reisen mit einem gemischten Gefühl in die Berge. Zuletzt reichte es im Testspiel bei Energie Cottbus trotz 2:0-Führung nur zu einem 2:2. Schlimmer noch: Fabian Reese musste verletzt raus.

Schon im Januar musste DER Unterschiedsspieler der Blau-Weißen passen, jetzt fehlt er erneut. Der 26-Jährige verpasst das Trainingslager und fällt mit einer Sprunggelenksverletzung bis auf Weiteres aus.

Was Dardai-Nachfolger Cristian Fiél (44) mit Hertha in Zukunft vorhat, deutet sich bereits an. Die Testspielergebnisse gegen Bernau (7:0), Erfurt (4:0), Babelsberg (1:0) und Zwickau (6:1) sprechen trotz des jüngsten Dämpfers inklusive Verletzungsschock in Cottbus für sich.

Die richtigen Gradmesser kommen allerdings erst noch. Am Samstag (16 Uhr) trifft der Hauptstadtklub auf den holländischen Erstligisten NEC Nijmegen. Am 25. Juli - gleichzeitig der 132. Geburtstag des Vereins - geht es erst gegen Huddersfield (14 Uhr) und dann gegen Cardiff City (18 Uhr) - beides englische Zweitligisten.

