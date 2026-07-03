Nach Maza und Eichhorn: Bayer Leverkusen krallt sich nächstes Hertha-Talent (14)

Berlin - Es wird offenbar langsam zur (schlechten) Sitte, dass Hertha BSC seine Nachwuchstalente an Bayer Leverkusen verliert und die Abwerbungen erfolgen immer früher.

Die Bayer-Verantwortlichen um Simon Rolfes (44) haben sich in kurzer Zeit zum dritten Mal bei Hertha BSC bedient. © Marcus Brandt/dpa

Jüngst ist nämlich bekannt geworden, dass die Werkself den Berlinern jetzt Top-Talent Sophian Esawei (14) abspenstig gemacht hat.

Aber weder Bayer noch die Alte Dame haben diesen Transfer an die große Glocke gehängt. Vielmehr wäre dieser Wechsel wohl eher unter der Hand vollzogen worden, wenn sich jetzt nicht eine Berateragentur damit bei Instagram gebrüstet hätte.

"Sophian Esawei wechselt langfristig aus der Akademie von Hertha BSC in die Akademie von Bayer 04 Leverkusen. Ein wichtiger nächster Schritt in seiner Entwicklung", kommentiert Goalden Sports Management das Geschäft.

Aus Sicht von Simon Rolfes (44) und Co. kann man hierbei wohl nur von einem taktisch cleveren Schachzug sprechen, denn durch das frühe Handeln erspart sich der Bundesliga-Klub eine weitere Millionenablöse.

Auf diese Weise wird für die Werkself wohl nur eine Ausbildungsentschädigung in fünfstelliger Höhe für das Offensiv-Talent fällig.