Warum steckt Hertha BSC in einer neuen "Führungs-Krise"?

Berlin - Hertha BSC hat sein altes "Führungs-Problem" gegen ein neues eingetauscht: Fehlten der Alten Dame in den vergangenen Spielzeiten die echten Führungsspieler, ist es in der aktuellen Saison immer wieder die Fähigkeit, Führungen zu verteidigen und über die Ziellinie zu bringen.

Deyovaisio Zeefuik (25) hockt nach dem Unentschieden gegen Hannover 96 ratlos auf dem Rasen. Gegen die Niedersachsen hat Hertha BSC erneut eine Führung verspielt. © David Inderlied/dpa

Die Herthaner haben nach einer Führung bereits zehn Punkte noch verspielt - damit würde der Hauptstadtklub sich mit insgesamt 28 Zählern aktuell auf dem zweiten Tabellenplatz wiederfinden und wäre richtig dick im Aufstiegsrennen.

So ist es zurzeit aber nur das graue Mittelmaß in der 2. Bundesliga mit acht Punkten Rückstand auf den von Pal Dardai (47) jüngst angepeilten Relegationsplatz.

Am vergangenen Freitag gaben die Berliner sogar eine 2:0-Führung gegen Hannover 96 aus der Hand und mussten sich wie in der Vorwoche gegen den KSC mit einem 2:2-Unentschieden begnügen.

Im Heimspiel gegen die Karlsruher gelang es der Dardai-Truppe in der laufenden Saison erstmals, ein Spiel zu drehen, bevor in der Schlussphase die kalte Dusche erfolgte.

Am 10. Spieltag mussten sich die Spree-Athener sogar mit einer 1:3-Niederlage in Nürnberg abfinden, nachdem sie zur Pause noch mit 1:0 in Front gelegen hatten. Den Höhepunkt markierte die wilde Partie beim 1. FC Magdeburg, in der die Hauptstädter sage und schreibe vier Führungen verdaddelten und sich am Ende mit 4:6 geschlagen geben mussten.