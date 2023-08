HSV-Coach Tim Walter zählt Spieler nach Last-Minute-Remis beim KSC an

Stattdessen scheiterte der Franzose zweimal mit unplatzierten Schüssen an KSC-Keeper Patrick Drewes (30), und die Badener kamen in der fünften Minute der Nachspielzeit noch zum 2:2-Ausgleich durch Budu Zivzivadze (29).

HSV-Verteidiger Moritz Heyer (28) war die Enttäuschung nach dem Last-Minute-Ausgleich der Karlsruher anzusehen. © Uli Deck/dpa

Gerade in der ersten Halbzeit waren die Rothosen gegen starke Hausherren die unterlegene Mannschaft.

"Karlsruhe war von Anfang an da. Wir wussten eigentlich, was auf uns zukommt, aber haben es nicht richtig angenommen. Und dann wird es schwer", analysierte der Knipser.

Das 1:0 der Gastgeber durch Fabian Schleusener (31) war folglich hochverdient, erst gegen Ende des ersten Abschnitts wurden die Hanseaten besser - die Treffer fielen allerdings erst nach der Halbzeit durch ein Freistoß-Traumtor von Laszlo Benes (25) und eine Slapstick-Bude von Glatzel.

"Wir sind durch unsere Mentalität zurückgekommen. Am Ende müssen wir die Abschlüsse aber einfach besser ausspielen, um die drei Punkte mitzunehmen", übte auch Torgarant Glatzel Kritik an Mitspieler Dompé.

So stand am Ende die Punkteteilung zu Buche, die sich laut Walter zwar "wie eine Niederlage" anfühlte, im Endeffekt aber durchaus "in Ordnung" ging, so der Chefcoach.

Flügelflitzer Dompé dürfte seinen vergebenen Chancen dennoch noch einige Zeit hinterhertrauern...