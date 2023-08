HSV-Coach Tim Walter sieht im kommenden Gegner KSC einen "Aufstiegsfavoriten"

Hamburg - Ein emotionales Spiel: Am Sonntag (13.30 Uhr) gastiert der HSV beim Karlsruher SC - an das bis dato letzte Duell haben die Hanseaten keine allzu guten Erinnerungen.

HSV-Coach Tim Walter (47) tritt mit seiner Mannschaft am Sonntag beim Karlsruher SC an, die laut des Übungsleiters zu den "Aufstiegsfavoriten" gehören. (Archivfoto) © Christian Charisius/dpa

Am 24. Spieltag der vergangenen Saison wurden schwache Rothosen insbesondere in der ersten Halbzeit vom KSC überrannt, hatten am Ende noch Glück, dass die Partie nur 2:4 ausging. Unschöner Höhepunkt: Coach Tim Walter (47) sah in der Nachspielzeit wegen Meckerns Rot.

"In dem Fall war meine Emotionalität, die sonst meine größte Stärke ist, vielleicht meine größte Schwäche. Wir hatten damals aber auch wirklich einen gebrauchten Tag, haben zu Beginn überhaupt nicht stattgefunden. Das wollen wir jetzt natürlich besser machen", erklärte der Coach auf der Pressekonferenz am Freitag.

Mit den Badenern, bei denen der gebürtige Bruchsaler selbst neun Jahre als Jugendcoach aktiv war, habe es seine Mannschaft aber mit einem äußerst schweren Gegner zu tun, der mit einem 3:2-Sieg gegen den VfL Osnabrück in die Saison gestartet war.

"Uns wird in Karlsruhe eine spielstarke Mannschaft erwarten, die nicht umsonst von vielen Experten als Aufstiegsfavorit gehandelt wird. Ich sehe das auch so, denn sie haben sich personell nochmal verstärkt", verdeutlichte der Fußballlehrer.

Insbesondere das Duo Lars Stindl (34)/Marvin Wanitzek (30) hob Walter hervor: "Mit Lars ist ein herausragender Fußballer dazugekommen und mit Wanitzek haben sie jemanden, der jetzt auch wieder bewiesen hat, dass er sehr torgefährlich ist" - der 30-Jährige traf gegen den VfL zweimal.