HSV empfängt Greuther Fürth: Alle wichtigen Infos zum Duell im Volkspark

Das letzte Duell zwischen dem HSV und Greuther Fürth ging mit 2:1 an die Rothosen. Wer wird am Samstag als Sieger vom Platz gehen? © Marcus Brandt/dpa

Die voraussichtlichen Aufstellungen

HSV: Heuer Fernandes - van der Brempt, Ramos, Hadzikadunic, Muheim - Meffert - Reis, Benes - Jatta, Glatzel, Dompé



Es fehlen: Sebastian Schonlau (Wadenprobleme), Anssi Suhonen (Wadenbeinbruch), Mario Vuskovic (Dopingsperre)

Fürth: Urbig - Dietz, Michalski, Itter - Asta, Wagner, Green, Haddadi - Hrgota - Abiama, Lemperle



Es fehlen: Niko Gießelmann (Muskelverletzung)

Die Bilanz und die Vorjahresduelle

16-mal trafen die beiden Teams bisher aufeinander. Die Bilanz spricht für die Hanseaten, die sechs Duelle für sich entscheiden konnten. Fürth triumphierte lediglich dreimal, zudem gab es sieben Remis.



In der Vorsaison waren beide Mannschaften jeweils einmal erfolgreich. Das Hinspiel in Fürth gewannen die Franken mit 1:0, das Rückspiel in Hamburg ging mit 2:1 an die Rothosen.