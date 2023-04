HSV lässt sich schon wieder von ehemaligen Rothosen abschießen

Magdeburgs Tatsuya Ito (25, 2.v.r.) lässt sich nach seinem Treffer gegen den HSV feiern - er war nicht der einzige Ex-Hamburger, der für den FCM traf. © Swen Pförtner/dpa

So erzielte Moritz-Broni Kwarteng (25), der von 2017 bis 2021 für die Hanseaten aufgelaufen war, in der 32. Minute das zwischenzeitliche 0:1 aus Sicht der Hamburger.

Nach einer starken Vorarbeit von Leon Bell Bell (26) stand der 25-Jährige am Elfmeterpunkt goldrichtig und konnte in aller Seelenruhe zur Magdeburger Führung einschieben.

Kurz vor Schluss war es dann Flügelflitzer Tatsuya Ito (25) - von 2017 bis 2019 für den HSV aktiv - der die Partie mit seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 3:1 für den FCM entschied.

In der 86. Minute wurde der Japaner in halblinker Position nicht wirklich unter Druck gesetzt, schlug einen Haken in die Mitte und jagte die Kugel anschließend mit einem sehenswerten Vollspannschuss in die lange Ecke.

Die Hamburger versuchten es anschließend nochmal, kamen aber nur noch zum Anschlusstreffer - und mussten schlussendlich hinnehmen, erneut von Ex-HSV-Profis geschlagen worden zu sein.