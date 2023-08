HSV-Profi Jatta sorgt für Stirnrunzeln: "Arbeitsverweigerung", "nicht er selbst"

Für Jatta folgte in der dritten Minute der Nachspielzeit sogar die Höchststrafe, als ihn Walter nach nur knapp vierzig Minuten Spielzeit wieder herunternahm und dafür Miro Muheim (25) auf den Platz schickte.

Im Mittelpunkt standen die beiden Sprinter erst in den Schlussminuten, als sie zweimal (Dompé) beziehungsweise einmal (Jatta) teils kläglich die Entscheidung verpassten - und dem KSC so den späten Ausgleich ermöglichten.

Stattdessen setzte Coach Tim Walter (27) auf den Flügeln auf Neuzugang Levin Öztunali (27) und Ransford-Yeboah Königsdörffer (21) - beide konnten allerdings nicht wirklich überzeugen, weshalb der Übungsleiter in der 55. Minute reagierte und seine Flügelzange austauschte.

Dabei hatte der 25-Jährige am Sonntag im neuen BBBank Wildpark zunächst überhaupt keine Rolle gespielt: Wie schon beim 5:3 gegen den FC Schalke 04 saßen Jatta und sein Pendant Jean-Luc Dompé (27) erst einmal nur auf der Bank.

Dass sich der Gambier mal, wie hier, gegen einen Ballverlust wehrte, kam äußerst selten vor. Er schenkte viele Bälle her und wirkte lethargisch. © Uli Deck/dpa

Ganz unabhängig von der vergebenen Chance hatte Jatta bis dahin einen für ihn merkwürdigen Auftritt hingelegt: Der Rechtsaußen wirkte lethargisch, nicht annähernd so dynamisch wie sonst und schenkte viele Bälle leichtfertig her.

Das blieb natürlich auch den Fans nicht verborgen, die sich insbesondere bei Twitter über die Vorstellung des Gambiers wunderten.

"Die Leistung von Jatta war heute die bodenloseste, die ich je von ihm gesehen habe. Wie bocklos er da rumlief und überhaupt keinen Einsatz zeigte, ging überhaupt nicht. Kein Sprint, kein Einsatz, also wirklich, das war so was von schlecht und folgerichtig die Auswechslung!", schrieb unter anderem "HSVLibanese91" (Rechtschreibung angepasst).

Der User "g33v1s" sah es ähnlich, fragte: "Was war eigentlich mit Jatta los? Schlaftablettenmodus." Auch User "Frunksl" war verwirrt: "Was ist mit Jatta los? Wirkt, als wäre er total platt oder lustlos. Der spielt doch erst ein paar Minuten."

"hookahkev1887" attestierte dem Offensivakteur kurzerhand eine "Arbeitsverweigerung", während "paul_mi14" urteilte, der Profi sei "nicht er selbst" gewesen. Unterm Strich bleibt nur die Frage: Was war denn nun mit Jatta los?