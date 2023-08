HSV-Fans fordern es vehement: Gehört Stephan Ambrosius in die Startelf?

Hamburg - Drei Pflichtspiele, zehn (!) Gegentore - der HSV war in den ersten Wochen der neuen Saison eine Schießbude. Ob es so mit dem langersehnten Aufstieg klappen kann? Mehr als fraglich.

"Ambrosius Startelf bitte", "Wenn Ambrosius wieder nächstes Spiel auf der Bank ist, dann ist Walter in meinen Augen gescheitert", "Die Innenverteidigung muss Ambrosius Schonlau heißen" oder "Walter jetzt begreif, dass Ambrosius in die Startelf gehört man", ist unter anderem auf X (ehemals Twitter) zu lesen (Rechtschreibungen übernommen).

Konkret geht es darum, dass viele Anhänger einen Startelf-Platz für Eigengewächs Stephan Ambrosius (24) fordern, der lediglich gegen Schalke von Beginn an auf dem Platz gestanden hatte.

Insbesondere das Fehlen von Abwehrchef und Kapitän Sebastian Schonlau (29, Wade) machte sich sowohl in der 2. Bundesliga als auch im DFB-Pokal extrem bemerkbar. Der Viererkette fehlte es an Führung und Struktur.

Der Deutsch-Ghanaer hinterließ trotz weniger Spielzeit einen besseren Eindruck als seine Konkurrenten und könnte gegen Hertha tatsächlich in der Startelf stehen. © Federico Gambarini/dpa

Aber haben die Fans recht? Gehört der in der vergangenen Saison an den KSC ausgeliehene Deutsch-Ghanaer in die Startelf anstatt auf die Bank?

Fakt ist: Ambrosius tut den Hanseaten mit seiner Robustheit und seiner Zweikampfstärke gut. Der 24-Jährige gibt immer alles, auch wenn er im Aufbauspiel nicht die allerhöchste Qualität mitbringt.

Die beiden Neuzugänge Guilherme Ramos (26) und Dennis Hadzikadunic (25) konnten zudem bisher nicht viele Argumente sammeln, die einen Platz in der Startelf rechtfertigen würden. Ambrosius hinterließ trotz weniger Spielzeit den besseren Eindruck.

Verwunderlich wäre es daher nicht, wenn der gebürtige Hamburger im Topspiel gegen Hertha BSC (Samstag/20.30 Uhr) wieder in die Anfangself rücken würde, stattdessen Ramos oder Hadzikadunic auf der Bank Platz nehmen müssten. Schonlau wird noch fehlen.

Wenn der HSV am Samstag gegen 19.30 Uhr seine Startformation für das Duell mit der "Alten Dame" bekannt gibt, wird sicherlich der ein oder andere Fan ganz genau hinschauen ...