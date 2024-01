HSV vor dem Rückrundenstart: Warum die nächsten Wochen so wichtig sind

Hamburg - Es geht wieder los: Am Samstag (20.30 Uhr) startet der HSV nach einer relativ kurzen Winterpause in die Rückrunde der 2. Bundesliga .

HSV-Coach Tim Walter (47) steht mit seiner Mannschaft in der Bringschuld. Insbesondere die ersten Spiele der Rückrunde müssen positiv gestaltet werden. (Archivfoto) © Christian Charisius/dpa

Der Auftakt hat es gleich in sich: Die Rothosen gastieren im Rahmen des Topspiels beim FC Schalke 04 - die Knappen sind zwar nur Tabellen-14., holten aus den letzten drei Partien vor Weihnachten aber starke sieben Punkte.

Und auch im Anschluss warten knackige Duelle auf die Hanseaten: am 28. Januar (13.30 Uhr) gegen den Karlsruher SC, am 3. Februar (20.30 Uhr) bei Hertha BSC sowie am 9. Februar (18.30 Uhr) gegen Hannover 96.

Nach diesen vier Begegnungen werden die Spieler und die Verantwortlichen wissen, wo sie stehen. Im engen Kampf um die Aufstiegsplätze können sich die Hamburger dabei nicht viele Ausrutscher erlauben.

Ein gutes Gefühl dürfte den Akteuren ein Rückblick auf die Hinrunde machen: Aus den ersten vier Spielen gegen die genannten Gegner holte der HSV zehn von zwölf möglichen Punkten, lediglich für das 2:2 beim KSC gab es nur einen anstatt drei.

Aber: Insbesondere Hertha ist nicht mehr dasselbe Team wie damals und seit neun Pflichtspielen ungeschlagen. Fraglich ist natürlich, wie die Mannschaft den plötzlichen Tod von Präsident Kay Bernstein (†43) wegsteckt.