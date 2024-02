Präsident weg, Trainer weg, Spieler fassungslos: Wie kommt Lok Leipzig da wieder raus?

Sowohl sportlich als auch hinter den Kulissen ist die bisherige Regionalliga-Saison für Lok Leipzig ein absolutes Desaster. © Picture Point / Gabor Krieg

In einer gemeinsamen Erklärung versuchte das neue formierte Präsidium, der Aufsichtsrat und die Geschäftsleitung Geschlossenheit zu demonstrieren. "Es geht hier ausschließlich um unseren Verein! Wir alle sind aufgefordert, unsere Mannschaft bedingungslos zu unterstützen und gemeinsam aus dem Tabellenkeller zu kommen", heißt es darin.

Vier Heimspiele in Serie stehen für die Blau-Gelben jetzt auf dem Plan. Dort will man sich möglichst vom Thema Abstieg verabschieden, um in Ruhe für einen Neustart in der kommenden Saison zu planen.

Doch so leicht wird das definitiv nicht!

Nach Informationen der "Bild" haben auch die Spieler die personellen Veränderungen im Verein nicht gut weggesteckt. Beim Civa-Rauswurf sollen Tränen geflossen sein. Doch nicht nur wegen des Trainers, sondern auch, weil einige sich vom Klub im Stich gelassen fühlen.

In Teilen scheinen die Akteure wohl nicht ganz abgeholt worden zu sein. Die Folgen daraus waren am Sonntag beim desolaten 0:4 in Greifswald deutlich zu sehen.