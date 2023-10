Tag der Entscheidung beim 1. FC Lokomotive Leipzig!

Ratlose Gesichter nach der 0:2-Niederlage gegen den FSV Luckenwalde. Bei Lok Leipzig läuft es aktuell nicht. Die Mannschaft steckt in einer Ergebniskrise. © Imago / Jan Huebner

Denn sollten die Blau-Gelben 19 Uhr gegen die zweite Mannschaft von Hertha BSC daheim verlieren, ist Trainer Almedin Civa (51) mit großer Sicherheit seinen Job los. Es wäre das Ergebnis einer bisherigen Saison zum Vergessen für die Sachsen.

Zehn Pünktchen, davon vier in letzter Sekunde haben die Leipziger nach neun Spieltagen bislang auf dem Konto. Das Ziel "Aufstieg in Liga 3", das in dieser Spielzeit ohne die Relegationsspiele leichter als in den Vorjahren zu erreichen gewesen wäre, ist schon jetzt in weite Ferne gerückt.

Jetzt richtet sich der Blick bereits nach unten. Doch woran liegt das?

Viele Fans haben seit Wochen schon den Coach als Sünder ausgemacht. Es sei keine Spielidee erkennbar. Nach den Spielen höre man zudem immer wieder die gleiche Leier. Allerdings wäre es unfair, nur Civa als Sündenbock hinzustellen.

Denn würden seine Angreifer, die etliche Großchancen in dieser Spielzeit bereits liegen lassen haben, so treffen wie in der Vorsaison, hätte die Loksche vermutlich viele Probleme nicht. Innenverteidiger Luca Sirch (24) aktuell als torgefährlichster Spieler beim Regionalligisten - das sagt eigentlich alles!