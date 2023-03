Jetzt muss RB Leipzigs Benjamin Henrichs schon wieder zu Hause bleiben

RB Leipzigs Benjamin Henrichs (26) wurde wieder nicht von Bundestrainer Hansi Flick (58) nominiert. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Dass der Verteidiger Ende des letzten Jahres schon nicht mit im Flieger zur WM in Katar saß, war ja vielleicht noch ganz verständlich. Henrichs steckte in der Zeit in einem Formtief, lieferte in der ersten Zeit unter Trainer Marco Rose (46) keine guten Spiele ab.

Folglich bekam Mannschaftskollege Lukas Klostermann (26) den Vorzug, obwohl der erst aus einer längeren Verletzungsunterbrechung kam.

In den letzten Wochen bewies Henrichs aber sein Können und war in einer Leipziger Mannschaft, die aktuell in einer kleinen Krise steckt, noch einer der Konstanten. Mit zwei Toren und einer Vorlage stellte Henrichs in der bisherigen Rückrunde sogar seine Torgefahr unter Beweis.

Trotzdem nominierte Flick lieber den Stuttgarter Josha Vagnoman (22) und ließ die beiden 26-jährigen Sachsen daheim.

Gerade in Bezug auf den wiedererstarkten Rechtsaußen reagierte RB-Sportchef Max Eberl (49) bei "RBLive" mit Unverständnis: "Benny spielt bislang eine starke Rückrunde für uns und hätte es sicherlich verdient gehabt, nominiert zu werden."