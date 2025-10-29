 550

Kapitän Raum verkündete es in der Halbzeit: RB Leipzig trauert um verstorbenen Fan

Beim 4:1-Erfolg von RB Leipzig am Dienstagabend bei Energie Cottbus wurde das Geschehen von einem Todesfall überschattet.

Von Michi Heymann

Cottbus - RB Leipzig hat am Dienstagabend Energie Cottbus mit 4:1 bezwungen und ist verdient in die nächste Runde des DFB-Pokals eingezogen. Soweit zum sportlichen Geschehen. Doch ein ganz anderes Ereignis sorgte dafür, dass man bei den Sachsen ganz weit entfernt von ausgelassener Stimmung war.

RB Leipzigs Kapitän David Raum (27) verkündete in der Halbzeit die traurige Nachricht seinen Mitspielern.
RB Leipzigs Kapitän David Raum (27) verkündete in der Halbzeit die traurige Nachricht seinen Mitspielern.  © Robert Michael/dpa

Auf dem Weg ins LEAG Energie Stadion kollabierte ein Fan der Rasenballer, verstarb wenig später im Klinikum. In der Halbzeit verkündete der Stadionsprecher per Ansage die traurige Nachricht. Beide Fanlager beendeten daraufhin (zwischenzeitlich) den Support.

Das bereits in der ersten Halbzeit entschiedene Spiel lief dann irgendwie nur nebenbei herunter. Ein großer mentaler Spagat, auch für die Spieler.

"Ich hab es in der Halbzeit erfahren, hab es dann dem Team verkündet. Das ist natürlich keine schöne Nachricht, da rückt der Fußball in den Hintergrund", erzählte Kapitän David Raum (27) nach Abpfiff.

RB-Leipzig-Blog: Das traurige Diomande-Geheimnis
RB Leipzig RB-Leipzig-Blog: Das traurige Diomande-Geheimnis

Auf der Pressekonferenz nach der Partie war die Stimmung ebenfalls extrem gedrückt. Beide Trainer rangen um Fassung, analysierten das sportliche Geschehen nur nebenbei. RB-Coach Ole Werner (37): "Es ist ein echter Schock gewesen. Da herrschte natürlich große Betroffenheit."

Zuvor sprach Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer (41) am "Sky"-Mikro bereits davon, dass das Ereignis "den Sieg überschattet, weil es natürlich sehr, sehr tragisch" ist.

Kevin Kampl (35) trauert um seinen Bruder Seki.
Kevin Kampl (35) trauert um seinen Bruder Seki.  © Picture Point / Roger Petzsche

RB Leipzig muss sich auf Spitzenspiel gegen den VfB Stuttgart vorbereiten

Die Fans von RB Leipzig machten im ersten Durchgang ordentlich Stimmung. Der Support wurde nach der Halbzeit beendet.
Die Fans von RB Leipzig machten im ersten Durchgang ordentlich Stimmung. Der Support wurde nach der Halbzeit beendet.  © Robert Michael/dpa

Es ist nicht der einzige Trauerfall, den die RB-Familie aktuell wegstecken muss. Kevin Kampls (35) Bruder Seki ist vergangene Woche gestorben, was RB Leipzigs Mittelfeldmann am Montag öffentlich machte. Der Spieler wurde vom Klub freigestellt.

Schäfer: "Wir sind alles Menschen, haben alle Familie und wissen, was es bedeutet, wenn man so einen Schicksalsschlag hinnehmen muss. Und auch wir im Fußball sind eine Familie. Kevin bekommt unsere vollste Unterstützung."

Trotzdem geht das Tagesgeschäft für die Roten Bullen natürlich weiter. Am kommenden Samstag kommt der VfB Stuttgart zum Spitzenspiel in die Red Bull Arena.

Kritische Worte trotz 6:0: RB Leipzig bremst Euphorie vorm Spitzenspiel!
RB Leipzig Kritische Worte trotz 6:0: RB Leipzig bremst Euphorie vorm Spitzenspiel!

Bis dahin versuchen die Leipziger den Kopf wieder umzuschalten. Ole Werner: "Am Wochenende haben wir dann ein Topspiel gegen Stuttgart, darauf freuen wir uns."

Titelfoto: Robert Michael/dpa

Mehr zum Thema RB Leipzig: