Kapitän Raum verkündete es in der Halbzeit: RB Leipzig trauert um verstorbenen Fan
Cottbus - RB Leipzig hat am Dienstagabend Energie Cottbus mit 4:1 bezwungen und ist verdient in die nächste Runde des DFB-Pokals eingezogen. Soweit zum sportlichen Geschehen. Doch ein ganz anderes Ereignis sorgte dafür, dass man bei den Sachsen ganz weit entfernt von ausgelassener Stimmung war.
Auf dem Weg ins LEAG Energie Stadion kollabierte ein Fan der Rasenballer, verstarb wenig später im Klinikum. In der Halbzeit verkündete der Stadionsprecher per Ansage die traurige Nachricht. Beide Fanlager beendeten daraufhin (zwischenzeitlich) den Support.
Das bereits in der ersten Halbzeit entschiedene Spiel lief dann irgendwie nur nebenbei herunter. Ein großer mentaler Spagat, auch für die Spieler.
"Ich hab es in der Halbzeit erfahren, hab es dann dem Team verkündet. Das ist natürlich keine schöne Nachricht, da rückt der Fußball in den Hintergrund", erzählte Kapitän David Raum (27) nach Abpfiff.
Auf der Pressekonferenz nach der Partie war die Stimmung ebenfalls extrem gedrückt. Beide Trainer rangen um Fassung, analysierten das sportliche Geschehen nur nebenbei. RB-Coach Ole Werner (37): "Es ist ein echter Schock gewesen. Da herrschte natürlich große Betroffenheit."
Zuvor sprach Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer (41) am "Sky"-Mikro bereits davon, dass das Ereignis "den Sieg überschattet, weil es natürlich sehr, sehr tragisch" ist.
RB Leipzig muss sich auf Spitzenspiel gegen den VfB Stuttgart vorbereiten
Es ist nicht der einzige Trauerfall, den die RB-Familie aktuell wegstecken muss. Kevin Kampls (35) Bruder Seki ist vergangene Woche gestorben, was RB Leipzigs Mittelfeldmann am Montag öffentlich machte. Der Spieler wurde vom Klub freigestellt.
Schäfer: "Wir sind alles Menschen, haben alle Familie und wissen, was es bedeutet, wenn man so einen Schicksalsschlag hinnehmen muss. Und auch wir im Fußball sind eine Familie. Kevin bekommt unsere vollste Unterstützung."
Trotzdem geht das Tagesgeschäft für die Roten Bullen natürlich weiter. Am kommenden Samstag kommt der VfB Stuttgart zum Spitzenspiel in die Red Bull Arena.
Bis dahin versuchen die Leipziger den Kopf wieder umzuschalten. Ole Werner: "Am Wochenende haben wir dann ein Topspiel gegen Stuttgart, darauf freuen wir uns."
Titelfoto: Robert Michael/dpa