RB Leipzig hat zwei Wochen Zeit, um sich wieder geradezubiegen

Bochum - Schon Anfang Februar hatte RB Leipzig einmal einen kurzen Hänger drin. 0:0 beim 1. FC Köln und eine 1:2-Niederlage gegen den 1. FC Union Berlin waren zwei Ergebnisse, die nicht so recht passen wollten. Doch die aktuelle Situation ist noch um einiges schlimmer.

Defensiv hat RB Leipzig gegen den VfL Bochum nicht wirklich viel zugelassen. Aber einmal herrschte im Strafraum nach einem Einwurf keine wirkliche Ordnung. © David Inderlied/dpa

Denn nach dem Union-Spiel schafften es die Sachsen, sich wieder zusammenzureißen. Lieferten vier sehr gute Spiele ab, wovon das letzte bei Borussia Dortmund aber mit 1:2 verloren ging.

Seitdem wirkt das Team merklich angeknackst. Eine Woche später gewann man zwar mit 3:0 gegen Borussia Mönchengladbach. Wer das Spiel gesehen hat, weiß aber, dass das auch hätte anders ausgehen können.

Wie, das zeigten jetzt zwei absolute Horrorauftritte bei Manchester City (0:7) und eben auch bei Abstiegskandidat VfL Bochum (0:1), wo die Sachsen, bis auf die letzten Minuten, jegliches Offensivfeuer haben vermissen lassen.

Wo ist der Dominik Szoboszlai (22), der Freistöße nicht meilenweit über den Kasten drischt? Wo sind die pfeilschnellen Konterangriffe, die sich von Gegnern wegen ihrer Genauigkeit kaum verteidigen lassen?

RB scheint in der so wichtigen Saisonphase die Luft auszugehen. Wie lang ist es denn her, dass man sagen konnte, man hat ein richtig starkes RB-Spiel gesehen?

Und das liegt nicht nur daran, dass wichtige Spieler wie Christopher Nkunku (25) und Xaver Schlager (25) fehlen. Auch alle anderen Roten Bullen können eigentlich guten Fußball spielen - nur zeigen sie es gerade nicht.