Schneechaos! Steht RB Leipzig gegen St. Pauli wieder auf der Kippe?
Leipzig - Eigentlich sollte RB Leipzig bereits am 10. Januar auswärts gegen den FC St. Pauli spielen. Das Schneechaos in Hamburg verhinderte allerdings einen Anpfiff. Einen Tag bevor die Partie am 27. Januar (20.30 Uhr/Sky) nachgeholt werden soll, ist Deutschland wieder kräftig eingeschneit worden.
Grund genug, durchaus Bedenken zu haben, dass die Begegnung erneut verschoben werden muss. Allerdings konnte RB-Coach Ole Werner (37) am Montagvormittag auf der Pressekonferenz vor dem Spiel leichte Entwarnung geben.
"Ich hab’ heute Morgen die Landungsbrücken-Webcam zurate gezogen, und da sieht es dann doch so aus, als könnte man Fußball spielen. Von daher bin ich auf jeden Fall optimistisch", so der Trainer mit einem Lächeln.
Spannend wird aber das Thema Anreise sein. Die Sachsen wollen am Montag noch einmal intensiv trainieren. Da die Partie am Dienstagabend erst stattfindet, bliebe morgen eigentlich genug Zeit für den Weg nach Hamburg.
"Die gute Nachricht ist ja, dass es über den Wolken nicht schneit. Von daher sollte das eigentlich klappen", so Werner.
Stichwort Training: Die Greenkeeper müssen laut dem Trainer am Montag wohl ziemlich viel Schnee schippen, um den Platz freizubekommen. "Aber das kriegen sie gut hin. Und dann können wir auch das umsetzen, was wir heute vorhaben."
RB Leipzig muss gegen St. Pauli auf zwei Spieler verzichten
Sollte alles wie geplant stattfinden, möchte RB sportlich natürlich da weitermachen, wo sie am Samstag auswärts in Heidenheim (3:0) aufgehört haben. Es geht gegen den nächsten Abstiegskandidaten der Bundesliga - und auch dort sollen natürlich drei Punkte geholt werden.
Zwei Spieler stehen für die Aufgabe aber weiterhin nicht zur Verfügung. Castello Lukeba (23) ist weiterhin angeschlagen und wird vermutlich wieder durch El Chadaille Bitshiabu (20) ersetzt.
Johan Bakayoko (22) steigt zwar wieder ins Mannschaftstraining ein, ist für Pauli aber noch keine Option.
Titelfoto: PICTURE POINT / Roger Petzsche/Christian Charisius/dpa