Schneechaos! Steht RB Leipzig gegen St. Pauli wieder auf der Kippe?

Leipzig - Eigentlich sollte RB Leipzig bereits am 10. Januar auswärts gegen den FC St. Pauli spielen. Das Schneechaos in Hamburg verhinderte allerdings einen Anpfiff. Einen Tag bevor die Partie am 27. Januar (20.30 Uhr/Sky) nachgeholt werden soll, ist Deutschland wieder kräftig eingeschneit worden .

Kommt nichts dazwischen, kann die Partie St. Pauli gegen RB Leipzig wohl dieses Mal stattfinden. © Picture Point / Roger Petzsche

Grund genug, durchaus Bedenken zu haben, dass die Begegnung erneut verschoben werden muss. Allerdings konnte RB-Coach Ole Werner (37) am Montagvormittag auf der Pressekonferenz vor dem Spiel leichte Entwarnung geben.

"Ich hab’ heute Morgen die Landungsbrücken-Webcam zurate gezogen, und da sieht es dann doch so aus, als könnte man Fußball spielen. Von daher bin ich auf jeden Fall optimistisch", so der Trainer mit einem Lächeln.

Spannend wird aber das Thema Anreise sein. Die Sachsen wollen am Montag noch einmal intensiv trainieren. Da die Partie am Dienstagabend erst stattfindet, bliebe morgen eigentlich genug Zeit für den Weg nach Hamburg.

"Die gute Nachricht ist ja, dass es über den Wolken nicht schneit. Von daher sollte das eigentlich klappen", so Werner.

Stichwort Training: Die Greenkeeper müssen laut dem Trainer am Montag wohl ziemlich viel Schnee schippen, um den Platz freizubekommen. "Aber das kriegen sie gut hin. Und dann können wir auch das umsetzen, was wir heute vorhaben."