Dynamo in Münster live: Tor! Bünning trifft per Kopf zur erneuten Führung

Dynamo Dresden bei Preußen Münster im Liveticker: Dynamo liegt erneut vorn, führt mit 2:1 gegen den SCP.

Von Ivan Simovic, Jens Maßlich

Münster - Zurück im Zweitliga-Alltag: Dynamo ist nach Länderspielpause am heutigen Samstag auswärts gegen Preußen Münster gefordert.

Spielstand:

Preußen Münster - Dynamo Dresden 1:2 (0:1)

Torschützen: Alexander Rossipal 0:1 (21. Minute), Jorrit Hendrix 1:1 (51.), Lars Bünning 1:2 (70.)

75. Minute: Kein Strafstoß für Preußen Münster

Die Westfalen im VAR-Pech!

Nach einer Überprüfung durch den VAR entscheidet der Unparteiische "Kein Elfmeter". Zur Kenntnis genommen wird die Bauer-Entscheidung mit "Scheiß DFB"-Gesängen von den Rängen.

72. Minute: Vilhelmsson taucht im Sechzehner von Grill auf und versucht, den SGD-Keeper zu umspielen. Dabei geht der Offensivmann zu Boden. Elfmeter?

70. Minute: Dynamo geht erneut in Führung

Tor für die SGD - und wieder ist es eine Standardsituation!

Bünning steigt nach einem getreten Rossipal-Freistoß von der linken Seite nach oben, drückt das Leder mit viel Köpfchen ins lange Eck.

69. Minute: So ist es, Doppelwechsel auf Seiten der Gäste. Kother und Vermeij ersetzen SGD-Kapitän Hauptmann sowie Daferner.

66. Minute: Und auch bei Dynamo bahnt sich der erste Wechsel an. An der Seitenlinie machen sich Kother und Vermeij bereit.

64. Minute: Auswechslung Nummer zwei beim SCP. Chefoach Ende will offenbar kein Risiko eingehen, nimmt den bereits verwarnten Preißinger vom Platz. Für ihn kommt nun Bouchama neu in die Partie.

60. Minute: Ausverkaufter Heimbereich

Soeben wurde die Zuschauerzahl der Partie bekannt gegeben.

10.337 Zuschauer sind es heute auf der XXL-Baustelle Preußenstadion. Der Heimbereich ist ausverkauft.

10.337 wurden für das heutige Zweitliga-Duell verkauft.
10.337 wurden für das heutige Zweitliga-Duell verkauft.  © Jens Maßlich/TAG24

57. Minute: Die Dynamos scheinen sich sich berappelt zu haben, übernehmen allmählich wieder die Kontrolle.

54. Minute: Nach dem Ausgleichstreffer behalten die Münsteraner weiter die Kontrolle, setzen ihr druckvolles Offensivspiel weiter fort. Mit Beginn der zweiten Hälfte zeigen sich "Adlerträger" zunehmend gefährlich und angriffslustig.

51. Minute: Preußen Münster gleicht aus

Tor für den SCP!

Ex-Dynamo Batista Meier schlägt eine halbhohe Flanke von rechts in den Sechzehner. Diese kann zunächst aus der Box geklärt werden. Der Ball fliegt aber genau in die Füße von Hendrix, der zum 1:1-Ausgleich trifft.

Preußen-Kicker Jorrit Hendrix (30) bejubelt seinen Treffer zum 1:1.
Preußen-Kicker Jorrit Hendrix (30) bejubelt seinen Treffer zum 1:1.  © Bernd Thissen/dpa

49. Minute: Auf der anderen Seite versucht es nun Hauptmann, prüft Schenk. SCP-Torhüter pariert den unplatzierten Schuss dabei ohne große Mühe.

47. Minute: Der gerade erst eingewechselte SCP-Kicker Vilhelmsson bekommt den Ball, ballert diesen aber etwa zwölf Metern weit übers Tor.

46. Minute: Beginn der zweiten Hälfte

Die 15-minütige Pause ist vorüber, weiter geht's!

Der Ball rollt wieder.

Vor Beginn der zweiten Hälfte: Während Dynamo ohne personelle Veränderungen in den kommenden Durchgang geht, wechselt SCP-Coach das erste Mal aus. Vilhelmsson kommt für Lokotsch neu in die Partie.

13.48 Uhr: Halbzeit im Preußenstadion

Die ersten 45 Minuten sind rum - und Bauer bittet die Spieler in die Kabinen.

In der ersten Hälfte erwischte Dynamo den besseren Start, setzte die Hausherren von Beginn an mächtig unter Druck. Der verdiente Lohn folgte nach 21 gespielten Minuten in Form eines Freistoß-Treffers von SGD-Akteur Alexander Rossipal.

Allerdings kamen auch die Westfalen zu zwei guten Möglichkeiten, hätten somit durchaus den 1:1-Ausgleich erzielen können.

45. Minute: 60 Sekunden packt das Schiri-Gespann noch obendrauf.

44. Minute: Preußen-Akteur Jaeckel bekommt den Ball per Flanke auf den Kopf, befördert diesen nur knapp am SGD-Tor vorbei.

42. Minute: Die Partie tuckert allmählich dem Pausenpfiff entgegen. Bleibt abzuwarten, wie viel obendrauf gepackt wird.

39. Minute: Kurz vor der Halbzeitpause versucht es nun Preißinger mit einem Zuspiel auf Lokotsch. Dessen Vorhaben misslingt aber. Die Kugel landet im Toraus.

37. Minute: Gegen Ende der ersten Hälfe flacht das Tempo nun etwas ab. Die Dynamos laufen nicht mehr so intensiv an wie noch in den rund 30 Minuten.

34. Minute: SCP-Kicker Preißinger schlägt von der rechten Seite eine gefühlvolle Flanke in die Mitte, wo Batista Meier den Ball auf Lokotsch legt. Dieser wirkt von diesem Zuspiel aber etwas überrascht, sodass er das Leder am Tor vorbei bugsiert.

30. Minute: Ex-SGD-Profi Batista Maier tankt sich von links in Richtung Sechzehner, legt den Ball an der Strafraumkante rüber zu Schulz, der es gefühlvoll versucht. Die Kugel zischt allerdings rechts am Tor vorbei.

25. Minute: Preißinger prüft Dynamo-Torhüter Grill mit einem satten Vollspannschuss aus der Distanz. Der Schreiber-Ersatz ist aber zur Stelle, bekommt die Kugel geklärt.

21. Minute: Traum-Freistoß! Rossipal bringt Dynamo in Führung

Geiles Ding! Was für ein sehenswerter Treffer von Dynamo-Profi Rossipal.

Der Linksverteidiger beweist ein ganz feines Füßchen, packt die schwarz-gelbe Schere aus und schnippelt die Kugel aus zentraler Position, etwa 20 Meter vor dem Kasten, über die SCP-Mauer in die Maschen.

Dynamo-Außenverteidiger Alexander Rossipal (29, Mitte) lässt sich von seinen Teamkollegen feiern.
Dynamo-Außenverteidiger Alexander Rossipal (29, Mitte) lässt sich von seinen Teamkollegen feiern.  © Bernd Thissen/dpa

19. Minute: Schmerzhafter Zusammenstoß! Menzel springt unglücklich in SCP-Keeper Schenk hinein, der daraufhin zu Boden geht. Nach einer kurzen Pause geht es für den Torhüter aber weiter.

16. Minute: Dynamo im Latten-Glück!

Dynamo-Torhüter Grill vertändelt den Ball im Aufbauspiel. Schulz bekommt die Kugel daraufhin vor die Füße, schießt und trifft nur die Latte. Glück für die SGD!

13. Minute: Verwarnung Nummer zwei! Nun sieht auch Preußen-Kicker Preißinger nach einem Foul gegen Lemmer den Gelben Karton.

12. Minute: Auf der anderen Seite melden sich nun die Hausherren an. Von der linken Seite der Strafraumkante nimmt Sertdemir den Kopf hoch und bedient Teamkollege ter Horst, der eine Fackel in Richtung Grill abfeuert. Der SGD-Ersatzkeeper bekommt das Leder aber geklärt, kein Tor.

11. Minute: Die nächste gute Möglichkeit für Dynamo! Menzel bekommt den Ball per Steckpass auf dem Fuß serviert, der den Ball aber im Sechzehner nicht im Tor unterbringen kann. Die Kugel knall nur ans Außennetz.

9. Minute: Erste Chance für Dynamo

Da hätte es fast geklingelt.

Nach einer Fröling-Hereingabe von der rechten Seite schraubt sich Dynamo-Kapitän Hauptmann nach oben, bekommt die Kugel dabei jedoch nicht richtig verarbeitet - und köpft diese über den Kasten von SCP-Keeper Schenk.

5. Minute: Die Dresdner pressen weiter, lassen die Hausherren nicht aus der eigenen Hälfte kommen. Von Erfolg gekrönt ist die energische Vorgehensweise der Schwarz-Gelben aber nicht. Denn die "Adlerträger" lassen sich davon nicht beirren.

Dynamos Nils Fröling (25, Mitte) behauptet sich im Zweikampf gegen Rico Preißinger (29, links) und Zidan Batuhan Sertdemir (20).
Dynamos Nils Fröling (25, Mitte) behauptet sich im Zweikampf gegen Rico Preißinger (29, links) und Zidan Batuhan Sertdemir (20).  © Bernd Thissen/dpa

3. Minute: So schnell kann's manchmal gehen. Früh in dieser Partie spricht Schiri Bauer die erste Verwarnung aus. Dynamos Lemmer sieht nach einem überharten Einsteigen gegen Bolay die Gelbe Karte.

2. Minute: Mit Spielbeginn machen die Dresdner gut Druck, pressen hoch.

1. Minute: Anpfiff im Preußenstadion

Los geht's!

Schiri Bauer pfeift das Spiel an, der Ball rollt.

Vor Anpfiff: Während die Hausherren in Grün gekleidet sind, treten die SGD-Profis wie gewohnt im klassischen Gelb an.

Vor Anpfiff: Das Warten hat ein Ende. Angeführt von Schiedsrichter Bauer betreten beide Mannschaften den Platz.

Vor Anpfiff: Nach zuletzt fünf Pflichtspielen ohne Sieg müssen für die Dynamos beim SCP mal wieder drei Punkte her, um sich nicht noch weiter im Tabellenkeller festzusetzen.

Vor Anpfiff: Es bleiben nur noch wenige Minuten, dann pfeift der Unparteiische das Spiel an.

