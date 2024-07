Dynamo-Dresden-Blog: SGD holt dritten Sieg im vierten Testspiel!

Der SSV mit dem ehemaligen Zwickau-Coach Joe Enochs (52) landete in der vergangenen Spielzeit mit einem Pünktchen mehr vor den Dresdnern auf dem dritten Tabellenplatz und schaffte über den Umweg Relegation gegen Wehen Wiesbaden schließlich den Sprung ins Unterhaus.

Wie Dynamo bekannt gab, steigt das Duell gegen den Zweitliga-Aufsteiger am 27. Juli um 14 Uhr in der Arena zur Vogtlandweide in Auerbach und somit eine Woche vor dem Auftakt der 3. Liga beim FC Viktoria Köln.

Weinrot und an den Fürstenzug in der Dresdner Altstadt angelehnt: Dynamo Dresden präsentierte am heutigen Freitagmorgen pünktlich um 9.53 Uhr sein neues Ausweichtrikot.

Bereits das Heimtrikot stand unter dem Motto "Dynamo ist Dresden" und repräsentierte August den Starken, dieser Linie bleiben die SGD und Ausstatter Jako treu. In dem Vorstellungsvideo kicken Robin Meißner (24), Lars Bünning (26) und Kyu-Hyun Park (23) im vor dem Fürstenzug, dessen Kachelmuster sich im Nicki widerspiegelt.

Damit müssen Fans der Schwarz-Gelben nur noch auf das Auswärtstrikot für die kommende Spielzeit warten, in dem die Dynamos am ersten Augustwochenende in Köln ihren Saisonauftakt bestreiten werden.