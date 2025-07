Dynamo-Dresden-Blog: Heim-Auftakt restlos ausverkauft! Keine Tickets mehr fürs Ostderby

Fortsetzung des Artikels laden

13. Juli, 14.05 Uhr: Das Testspiel zwischen Slavia Prag und Dynamo Dresden läuft

Anpfiff in Prag! Pünktlich um 14 Uhr geht es los, die Dynamos erwarten hitzige 90 Minuten vor einer Wahnsinns-Kulisse für ein Testspiel. Kurz nach dem Anstoß fangen dann auch die mitgereisten SGD-Anhänger an zu zündeln.

13. Juli, 13.55 Uhr: Beide Fanlager packen eine Choreo aus

Kurz vor Anpfiff packen beide Teams eine große Choreo aus, auf der Heimtribüne qualmt es zudem gewaltig.

13. Juli, 13.15 Uhr: SGD-Torhüter Schreiber fällt für Testspiel bei Slavia Prag aus

Es riecht ein wenig nach der ganz großen Bühne, aber es ist "nur" ein weiteres Testspiel für Dynamo Dresden. In knapp einer Stunde ist Anpfiff in der Fortuna Arena gegen Slavia Prag. Die SGD begutachtet gerade unter warmen Applaus der mitgereisten Fans gerade den Rasen. Für den tschechischen Meister Slavia ist es die Generalprobe vor dem Ligastart und SGD-Coach Thomas Stamm schickt in den ersten 45 Minuten folgende Elf, angeführt von "Stafan" Kutschke - steht zumindest so auf der Aufstellung - ins Spiel. Zwei Wermutstropfen gibt es aber: Tim Schreiber fehlt aufgrund eines Schlags im Training auf den Unterschenkel. Und Dynamo wird ausschließlich in Schwarz-gelb spielen, nicht im neuen Auswärtstrikot. Denn Prag hat seine Auswärtstrikots nicht rechtzeitig geliefert bekommen, die Verwechslungsgefahr wäre zu groß.

11. Juli, 12.15 Uhr: DFB verteilt Fördermittel an Drittligisten

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat den Drittligisten der vergangenen Saison wie geplant insgesamt 2,36 Millionen Euro aus dem Nachwuchsfördertopf der 3. Liga ausgezahlt. 183.822,42 Euro gehen davon an Dynamo. Die höchste Prämie, die aus dem Vorhandensein eines Leistungszentrums sowie den Einsatzzeiten von Spielern mit deutscher Staatsangehörigkeit im U21-Alter berechnet wird, bekommt Drittliga-Absteiger SpVgg Unterhaching mit knapp 303.000 Euro. Das gab der Verband am heutigen Freitag bekannt. Die weiteren Beträge reichen von 192.000 Euro (Viktoria Köln) bis lediglich 98 Euro (Alemannia Aachen).

10. Juli, 12.06 Uhr: An diesem Tag spielt Dynamo Dresden gegen den FC Schalke 04

Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat die Spieltage drei bis sieben der 2. Bundesliga terminiert. Damit steht nun fest, dass die SGD den FC Schalke 04 am 31. August um 13.30 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion empfängt. Die Partie hätte sicherlich Potenzial für das Top-Spiel am Samstagabend bei RTL gehabt, doch bereits eine Woche zuvor spielen die Königsblauen Samstagabend daheim gegen Bundesliga-Absteiger VfL Bochum. Die genauen Dynamo-Termine sind: 24. August, 13.30 Uhr: Arminia Bielefeld - SG Dynamo Dresden (3. Spieltag) 31. August, 13.30 Uhr: Dynamo Dresden - FC Schalke 04 (4. Spieltag) 14. September, 13.30 Uhr: SV Elversberg - Dynamo Dresden (5. Spieltag) 21. September, 13.30 Uhr: Dynamo Dresden - Hannover 96 (6. Spieltag) 26. September, 18.30 Uhr: SV Darmstadt 98 - SG Dynamo Dresden (7. Spieltag)

10. Juli, 8.45 Uhr: Tom Berger hält sich bei Oberligist VfV Hildesheim fit

Knapp zehn Tage nach seinem Vertragsende bei Dynamo Dresden ist Tom Berger (23) weiter auf der Suche nach einem neuen Verein. Bis dahin hält sich der in Braunschweig lebende Sechser bei Oberligist VfV Hildesheim fit. Ein Vertrag ist - Stand jetzt – kein Thema, Berger schielt auf die 3. Liga oder mindestens Regionalliga. "Tom würde uns sofort weiterhelfen, aber finanziell ist das derzeit nicht darstellbar. Zudem sind wir im Mittelfeld gut besetzt. Wenn sich aber gegen Ende der Wechselfrist eine Möglichkeit ergeben sollte, werden wir das natürlich prüfen", wird VfV-Sportvorstand Omar Fahmy (36) bei Sportnews Hildesheim zitiert.

8. Juli, 15.40 Uhr: Spielplan für U21 ist da - Start in Pirna-Copitz

Für Dynamos U21 beginnt die Saison am 9. August (Anstoß: 15 Uhr) mit einem Auswärtsspiel beim Nachbarn VfL Pirna-Copitz - und damit zwei Stunden nach Anpfiff des Ostderbys der Profis gegen Magdeburg. Ein weiteres Highlight wartet am 21. September, wenn die SGD den FV Dresden Laubegast zum Stadtduell begrüßt. Heiß hergehen dürfte es auch am 18. Oktober im Derby bei Borea Dresden. Den Hinrunden- und späteren Saisonabschluss bildet die Partie gegen Oberlausitz Neugersdorf. Die Ansetzungen gehen aus dem Spielplan des Sächsischen Fußballverbandes hervor, Dynamos Talentschmiede tritt in der Sachsenliga an. Das klare Ziel ist der Aufstieg in die NOFV-Oberliga.

7. Juli, 6.20 Uhr: Hoch hinaus geht's nicht ohne Schweiß

Wer ganz nach oben - oder eben hoch hinaus - will, der muss sich in der Regel auch ordentlich dafür strecken. Das gilt zumindest so im Sport. Die Dynamo-Profis haben das in der vergangenen Woche mal wieder zu spüren bekommen. Bei mitunter fast 40 Grad schwitzten die Mannen von Trainer Thomas Stamm in der Vorbereitung auf den Zweitliga-Start am 3. August.

Acht mal mehr, mal weniger harte Tage liegen hinter den 28 Mann, die mitgereist waren. Und Dynamos Coach zeigte sich in seinem Fazit äußerst zufrieden. Wäre es anders, hätte er es wahrscheinlich auch nicht kommuniziert - zumindest uns Journalisten gegenüber. Auch ich muss sagen, trotz einiger Probleme, die ich leider nicht ausblenden konnte, war das ein sehr schönes und ertragreiches Trainingslager, das seinen krönenden Abschluss bereits am Samstag fand. Die SGD siegte im Testspiel gegen einen Erstligisten und ich bekam doch noch meinen Kaiserschmarrn. Den gibt's bei uns im Hotel nämlich "nie", sagte eine Kellnerin - mein Fazit wäre dann ein anderes gewesen. So aber ging's aber mit der Bergbahn 1850 Meter auf die Höss in die Berghütte - manchmal gibt es eben nach oben doch einen bequemeren Weg zum Erfolg.

6. Juli, 7.54 Uhr: Manchmal muss es dann auch mal raus

Gelassenheit zeigen, Ruhe bewahren - das sollte man eigentlich in jeder Situation. Das Problem: Das geht nicht immer, egal was für ein Gemüt man doch besitzt. Thomas Stamm ist - nicht nur aufgrund seiner Schweizer Herkunft - eigentlich nicht ganz so leicht aus der Reserve zu locken. Feiern kann er ausgelassen, das hat er nach dem Aufstieg in die 2. Bundesliga eindrucksvoll bewiesen. Aber auch an der Seitenlinie gehört er nicht unbedingt zur ruhigen Fraktion. Trotzdem ist Dynamos Coach nicht für Wutausbrüche oder sonstige Schimpftiraden bekannt. Warum er beim Testspiel am gestrigen Samstag gegen die SV Ried trotzdem mit einer Roten Karte von seiner Trainerbank flog, und dann nur noch von außen zuschauen durfte, das ist einfach nur eine lächerliche Entscheidung - vor allem bei einem so unbedeutenden Kick. Da muss man sich schon auf die Zunge beißen, musste ich aber in den vergangenen Tagen sowieso häufiger über die Dinge, die einfach nicht sein sollten oder nicht funktionieren. Aber: Und da gebe ich meinen Kollegen recht, es lohnt sich nicht über Dinge, die man nicht ändern kann, auch noch dauerhaft aufzuregen. Tief durchatmen und an den positiven Dingen festhalten. Alles Negative hat auch zeitnah wieder sein Ende. Das weiß auch Dynamos Coach.