Wer 1:0 führt, der nie verliert: Dynamos Mega-Statistik!

Dynamo Dresden kann sich in dieser Saison auf eins verlassen: Geht man in Führung, gewinnt man das Spiel. Eine andere Statistik hingegen sieht nicht so gut aus.

Von Thomas Nahrendorf

Dresden - Mag man nicht darauf herumreiten, aber diese Statistik lässt sich einfach nicht wegdiskutieren: In den bisherigen 30 Punktspielen ging Dynamo 15-mal mit 1:0 in Führung und holte sagenhafte 45 Punkte. In der anderen Hälfte der Partien gelang dies nicht - neun Zähler! Wenn Niklas Hauptmann (27) mit Dynamo in Führung geht, springt ein Sieg raus. © Lutz Hentschel Diesen Wert gab es nach 30 Spieltagen in der 3. Liga noch nie. Das ist schlichtweg herausragend, wenn man sagen kann, eine 1:0-Führung ist gleichbedeutend mit einem Dreier. "Das gibt uns Sicherheit, da haben wir das Vertrauen. Das ist eine schöne Statistik", sagte Niklas Hauptmann (27) in der Vorwoche. Da geht die Brust raus, der Rücken wird breit.

Klappt aber nicht immer, denn: Auf der anderen Seite scheinen die Dresdner keine Comeback-Monster zu sein. Dynamo Dresden An Kutschke scheiden sich die Geister: Wie wertvoll ist der Kapitän für Dynamo? 13-mal schoss der Gegner das 1:0. Nur beim 2:1 im Hinspiel gegen Halle und beim 3:2 in Ulm konnte Dresden einen Rückstand noch komplett drehen, gegen Essen im eigenen Stadion gelang beim 2:2 zumindest noch ein Zähler. In den Partien bei 1860 und jetzt daheim gegen Ulm gab es ein 0:0. Zehnmal gewann also der Gegner. Auch nicht ganz uninteressant: Mit Ausnahme des 1:3 in Essen verlor Dynamo immer nur mit einem Tor Differenz. Sechsmal hieß es 0:1, dreimal 1:2. Tabelle 3. Liga POS VEREIN Sp. +/- Pkt. 1 SSV Ulm 1846 30 48:32 55 2 SG Dynamo Dresden 30 49:30 54 3 SSV Jahn Regensburg 30 42:33 54 4 SC Preußen Münster 30 53:38 52 5 SV Sandhausen 1916 30 43:37 48 6 Rot-Weiss Essen 30 45:44 47 7 SpVgg Unterhaching 29 39:31 46 8 BV Borussia 09 Dortmund II 30 43:41 45 9 FC Erzgebirge Aue 30 37:36 45 10 1. FC Saarbrücken 29 45:32 43 11 FC Ingolstadt 04 30 50:42 41 12 SC Verl 30 46:45 41 13 FC Viktoria Köln 1904 30 47:51 39 14 TSV 1860 München 30 33:32 38 15 Arminia Bielefeld 30 40:43 33 16 Hallescher FC 30 45:58 32 17 SV Waldhof Mannheim 30 36:49 31 18 MSV Duisburg 30 31:44 29 19 VfB Lübeck 30 27:55 26 20 SC Freiburg II 30 28:54 20 Die Tabelle der 3. Liga hat folgende Bedeutung: Wer am Ende der Saison auf Platz 1 steht, ist Drittliga-Meister und steigt in die 2. Liga auf. Auch der Zweite steigt direkt auf. Platz 3 spielt mit dem drittletzten Platz der 2. Bundesliga um Aufstieg oder Verbleib in der Liga.

