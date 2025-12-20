Dynamo in Kiel live: Conteh 2.0? Phil Harres trifft heute erstmals auf seinen Ex-Klub

Dynamo Dresden gegen Holstein Kiel im TAG24-Liveticker: KSV-Stürmer Phil Harres trifft am Samstagabend erstmals auf seinen Ex-Klub.

Von Thomas Nahrendorf, Florian Mentele

Kiel - Jahresabschluss im hohen Norden! Kann sich Dynamo Dresden heute Abend ab 20.30 Uhr mit einem Sieg gegen Holstein Kiel aus 2025 verabschieden?

Die drei Zähler im letzten Spiel der Zweitliga-Hinrunde wären dabei enorm wichtig, denn seit der bitteren 2:3-Pleite vergangene Woche gegen Eintracht Braunschweig halten die Schwarz-Gelben die Rote Laterne in der Hand. Mit den Störchen (Tabellenplatz 13) wartet nun der nächste direkte Konkurrent im Abstiegskampf, ehe es nach einer kurzen Verschnaufpause ins Trainingslager in die Türkei geht. In unserem großen TAG24-Liveticker zum Keller-Kracher halten wir Euch vor, während und nach der Partie auf dem Laufenden.

17.15 Uhr: Phil Harres trifft zum ersten Mal auf seinen Ex-Verein

Für einen ehemaligen Spieler der Sportgemeinschaft kommt es heute Abend erstmals zum Wiedersehen mit dem alten Arbeitgeber: Phil Harres (23). Der 1,93 Meter große Mittelstürmer wechselte 2019 von Preußen Münster in die Dynamo-U19, schaffte anschließend allerdings nicht den Sprung in den Profibereich. Lediglich dreimal kam er an der Elbe für die erste Mannschaft zum Einsatz. Während seiner Leihe in die Regionalliga zum FC 08 Homburg lief es mit 28 Toren in 43 Einsätzen dafür umso besser, woraufhin die KSV zuschlug und den Knipser an die Ostsee lotste. Bei den Störchen strafte er die zweifelnden SGD-Verantwortlichen Lügen und ballerte sich in der vergangenen Bundesliga-Saison umgehend mit acht Treffern ins Rampenlicht. Diese Saison läuft es noch nicht ganz so rund, trotzdem ist Harres mit wettbewerbsübergreifend drei Buden der drittbeste Torschütze der Kieler. Zuletzt erzielte er im DFB-Pokal gegen den HSV den wichtigen Ausgleich. Wie motiviert Akteure gegen ihren Ex-Klub sein können, hat Dynamo erst am letzten Spieltag schmerzhaft am eigenen Leib erfahren, als Christian Conteh (26) an alter Wirkungsstätte einen Doppelpack schnürte.

Anfang Dezember traf Phil Harres (23) im DFB-Pokal gegen den HSV und feierte mit seinen Kollegen den Einzug ins Viertelfinale. © Marcus Brandt/dpa

17 Uhr: Die Personalsituation bei beiden Teams

SGD-Coach Thomas Stamm (42) muss in Kiel zwar auf einige Kräfte verzichten, dafür kehrt aber auch endlich ein Leistungsträger zurück: Christoph Daferner (27). Der Knipser laborierte länger als zunächst erwartet an seiner Kopfverletzung, jetzt ist der Angreifer aber wieder fit. Auch Sturmkollege Vincent Vermeij (31) hat nach seinem kurzfristigen Ausfall gegen Braunschweig unter der Woche trainiert. Sascha Risch (25, Schulter), Jakob Zickler (19, Schulter), Jan-Hendrik Marx (30, Sprunggelenk), Lennart Grill (26, Knieverletzung) und Tony Menzel (20, Ellenbogen) fehlen weiterhin. KSV-Trainer Marcel Rapp (46) hat hingegen weniger Personalsorgen, dafür aber eine große: Top-Scorer Alexander Bernhardsson (27, zwei Tore, sechs Vorlagen) fällt aus, auch Innenverteidiger Carl Johansson (31) muss passen. Flügelspieler Andu Kelati (23) ist nach überstandener Knieverletzung wieder eine Option.

Kiels Top-Scorer Alexander Bernhardsson (27) wird den Störchen gegen Dynamo fehlen. © Swen Pförtner/dpa

16.45 Uhr: Bilanz spricht klar für Holstein Kiel

20 Mal trafen beide Mannschaft bereits in Pflichtspielen aufeinander, das letzte Duell ist jedoch bereits mehr als dreieinhalb Jahre her: Am 16. April 2022 gab es ein torloses Remis im Rudolf-Harbig-Stadion. Insgesamt sprechen die Zahlen aber klar für die Störche. Ganze 12 Partien gingen an die Kieler, Schwarz-Gelb setzte sich nur fünf Mal durch, lediglich drei Spiele endeten Unentschieden. Der letzte Sieg der SGD stammt noch aus der Drittliga-Saison 2015/16. In der Hinrunde gewannen die Dresdner bei der KSV Holstein mit 2:1, Justin Eilers und Marvin Stefaniak trafen damals für Dynamo.

16.30 Uhr: Hier läuft der Keller-Kracher heute im TV

Gute Nachricht für alle Fans der Sachsen, die es heute nicht an die Ostseeküste schaffen: Das brisante Keller-Duell unter Flutlicht läuft auch im Free-TV bei RTL Nitro. Die Übertragung dort beginnt 20.15 Uhr. Daneben zeigt auch der Pay-TV-Sender Sky die Partie auf seinen Kanälen bzw. im Stream bei WOW. Dort startet die Sendung bereits um 20 Uhr. Natürlich bleibt Ihr aber auch bei uns im Liveticker stets bestens informiert.

Das Spiel zwischen Dynamo und Kiel wird heute auch im Free-TV übertragen. © Gregor Fischer/dpa

16.15 Uhr: Turbulente Personal-Woche in Dresden

Bei der SGD bestimmten nicht nur die Geschehnisse auf dem Rasen die Vorbereitung auf das Duell in Kiel. Erst kehrte mit Niklas Kreuzer (32) ein alter Bekannter als Verstärkung für die zweite Mannschaft zur SGD zurück, dann kam ordentlich Bewegung in die Suche nach einem neuen Sport-Geschäftsführer. Die Entscheidung fiel Berichten zufolge auf Ex-Profi Sören Gonther (39), kurz darauf bestätigte sein aktueller Klub Hessen Kassel den Abgang des früheren Innenverteidigers und TV-Experten. Nur eine offizielle Verkündung der Dresdner steht noch aus, dürfte aber nach dem Kiel-Spiel folgen.

Sören Gonther (heute 39, r.) kehrt als Sport-Boss zur SGD zurück. © Lutz Hentschel

16 Uhr: Nebel und viele Besucher in Kiel

Werfen wir schon mal einen Blick nach Kiel: Im hohen Norden herrschen heute eisige 5 Grad, dazu bestimmt dichter Nebel die Szenerie. Im Zentrum merkt man das zwar kaum, aber an den Stadträndern, wo sich auch das Holstein-Stadion befindet, beträgt die Sichtweite aktuell schätzungsweise keine 100 Meter. Außerdem ist die Hafenstadt an der Ostseeküste heute ordentlich gefüllt. Nicht nur die Dresdner reisen mit ihren Fans an, um 20 Uhr steigt auch das Handball-Spiel zwischen dem THW Kiel und Hannover Burgdorf. Die Partie ist ausverkauft.

In der Hauptstadt von Schleswig-Holstein ist die Sicht am Samstag ziemlich eingeschränkt. © TAG24/Thomas Nahrendorf

15.45 Uhr: Die Ausgangslage vor dem letzten Spiel der Hinrunde in der 2. Bundesliga

Vor Beginn des letzten Hinrunden-Spieltags hätte Dynamo die Abstiegsränge mit einem Sieg zum Jahresabschluss noch theoretisch verlassen können, doch die Konkurrenz hatte etwas dagegen. Nach den Siegen von Fortuna Düsseldorf (2:1 gegen Fürth) und dem 1. FC Magdeburg (3:2 in Kaiserslautern) vom Samstagnachmittag können die Schwarz-Gelben (13 Zähler) nur noch das Kleeblatt (15 Punkte) überholen und die Rote Laterne weiterreichen. Zuletzt setzte es jedoch zwei Pleiten gegen Kaiserslautern (1:3) und Braunschweig (2:3). Der Bundesligaabsteiger aus Kiel hat allerdings ebenfalls eine schwierige Hinserie mit zahlreichen Partien auf Messers Schneide hinter sich und wartet seit nunmehr vier Begegnungen auf die vollen drei Zähler. Am vergangenen Wochenende teilte man die Punkte nach einem wilden 3:3-Unentschieden in Magdeburg.

Vergangene Woche gab es bei Dynamo gegen Braunschweig hängende Köpfe. Doch die Sportgemeinschaft will sich heute mit einem Erfolgserlebnis aus dem Jahr verabschieden. © Robert Michael/dpa

15.30 Uhr: Das Zweitliga-Spiel zwischen Holstein Kiel und Dynamo Dresden im Liveticker

Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker für den Gastauftritt der Sportgemeinschaft in Kiel. Kann Dynamo den letzten Tabellenplatz zum Hinrunden-Ende noch verlassen und zumindest als Vorletzter überwintern? Bei uns bleibt Ihr am Ball!