Dynamo in Kiel live: Überwintert die SGD auf dem letzten Platz?

Dynamo Dresden gegen Holstein Kiel im TAG24-Liveticker: Kann sich die SGD mit einem Sieg aus 2025 verabschieden und den letzten Platz verlassen?

Von Thomas Nahrendorf, Florian Mentele

Kiel - Jahresabschluss im hohen Norden! Kann sich Dynamo Dresden heute Abend ab 20.30 Uhr mit einem Sieg gegen Holstein Kiel aus 2025 verabschieden?

Die drei Zähler im letzten Spiel der Zweitliga-Hinrunde wären dabei enorm wichtig, denn seit der bitteren 2:3-Pleite vergangene Woche gegen Eintracht Braunschweig halten die Schwarz-Gelben die Rote Laterne in der Hand. Mit den Störchen (Tabellenplatz 13) wartet nun der nächste direkte Konkurrent im Abstiegskampf, ehe es nach einer kurzen Verschnaufpause ins Trainingslager in die Türkei geht. In unserem großen TAG24-Liveticker zum Keller-Kracher halten wir Euch vor, während und nach der Partie auf dem Laufenden.

15.45 Uhr: Die Ausgangslage vor dem letzten Spiel der Hinrunde in der 2. Bundesliga

Vor Beginn des letzten Hinrunden-Spieltags hätte Dynamo die Abstiegsränge mit einem Sieg zum Jahresabschluss noch theoretisch verlassen können, doch die Konkurrenz hatte etwas dagegen. Nach den Siegen von Fortuna Düsseldorf (2:1 gegen Fürth) und dem 1. FC Magdeburg (3:2 in Kaiserslautern) vom Samstagnachmittag können die Schwarz-Gelben (13 Zähler) nur noch das Kleeblatt (15 Punkte) überholen und die Rote Laterne weiterreichen. Zuletzt setzte es jedoch zwei Pleiten gegen Kaiserslautern (1:3) und Braunschweig (2:3). Der Bundesligaabsteiger aus Kiel hat allerdings ebenfalls eine schwierige Hinserie mit zahlreichen Partien auf Messers Schneide hinter sich und wartet seit nunmehr vier Begegnungen auf die vollen drei Zähler. Am vergangenen Wochenende teilte man die Punkte nach einem wilden 3:3-Unentschieden in Magdeburg.

Vergangene Woche gab es bei Dynamo gegen Braunschweig hängende Köpfe. Doch die Sportgemeinschaft will sich heute mit einem Erfolgserlebnis aus dem Jahr verabschieden. © Robert Michael/dpa

15.30 Uhr: Das Zweitliga-Spiel zwischen Holstein Kiel und Dynamo Dresden im Liveticker

Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker für den Gastauftritt der Sportgemeinschaft in Kiel. Kann Dynamo den letzten Tabellenplatz zum Hinrunden-Ende noch verlassen und zumindest als Vorletzter überwintern? Bei uns bleibt Ihr am Ball!