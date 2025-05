Dynamo in Bielefeld live: Blitz und Donner! Vermiest Petrus heute das Public Viewing in Dresden?

Dresden - Wird der 3. Mai 2025 zu einem historischen Tag für Dynamo Dresden ? Zum fünften Mal in der Vereinsgeschichte kann die SGD heute den Aufstieg in die 2. Bundesliga perfekt machen.

Nicht gerade optimale Voraussetzungen für das Public Viewing in der Jungen Garde. Das ist seit Freitag mit 4000 Zuschauern ausverkauft. Die Partie wird dort komplett übertragen.

Ausgerechnet um 16 Uhr soll es heute in Dresden ordentlich gewittern und regnen. Eine halbe Stunde vor dem Anpfiff des Spitzenspiels von Dynamo in Bielefeld.

Heilen heute bei einigen Dynamo-Fans alte Wunden? Am 11. Mai 2014 stieg Dynamo Dresden am letzten Spieltag daheim gegen Arminia Bielefeld aus der 2. Bundesliga ab.

Wegen des geplanten Fanmarschs macht Bielefeld heute teilweise seine Uni dicht. Grund ist, dass die rund 2000 Dynamo-Anhänger ihren Startpunkt auf dem Campus gewählt haben.

So wird der Zutritt zum Universitätshauptgebäude teilweise und der Zutritt zum Gebäude X und zum Bibliotheksinterimsgebäude komplett eingeschränkt.

"Die Fans von Dynamo Dresden wollen sicher nur ein großes Fußballfest feiern. Die Erfahrungen der Vergangenheit zeigen aber: Wir müssen davon ausgehen, dass sich eine größere Zahl von Personen auch in die Universität begeben wird. Am Samstag werden es deutlich mehr organisierte Fans sein, die sich auf dem Campus sammeln. Uns ist bewusst, dass wir mit unseren Maßnahmen die Möglichkeiten vor Ort in der Universität zu arbeiten einschränken, hoffen aber auf Verständnis", erklärte die Rektorin Angelika Epple (59) auf der Homepage der Uni.