Dynamo in Bielefeld live: Ansgar Brinkmann wünscht der SGD den Aufstieg

Dynamo Dresden in Bielefeld im Liveticker: Ansgar Brinkmann wünscht der SGD den Aufstieg.

Von Tina Hofmann, Thomas Nahrendorf, Jens Maßlich

Dresden - Wird der 3. Mai 2025 zu einem historischen Tag für Dynamo Dresden? Zum fünften Mal in der Vereinsgeschichte kann die SGD heute den Aufstieg in die 2. Bundesliga perfekt machen.

Dafür benötigt das Team von Trainer Thomas Stamm (42) aber im Spitzenspiel der 3. Liga einen Sieg bei Arminia Bielefeld (16.30 Uhr), um heute schon die Sektkorken knallen zu lassen. TAG24 berichtet für Euch hier im Liveticker und bietet Euch alle wichtigen Informationen vor dem Spiel, während der Partie und nach dem Abpfiff.

13.05 Uhr: Der "Weiße Brasilianer" Ansgar Brinkmann wünscht Dynamo Dresden heute den Aufstieg

Er ist Kult, er spielte bei Dynamo und bei der Arminia! Der in Vechta geborene "Weiße Brasilianer" Ansgar Brinkmann (56) wünscht der SGD heute den Aufstieg. Für TAG24 schickte er extra Videogrüße aus der Türkei. Eine Bitte hat er an die schwarz-gelben Fans: "Lasst Bielefeld stehen".

13 Uhr: Dieser Schiedsrichter pfeift heute Arminia Bielefeld gegen Dynamo Dresden

Bundesliga-Schiedsrichter Patrick Ittrich (46) pfeift heute das Spitzenspiel der 3. Liga und feiert damit im bezahlten Fußball sein Comeback. Der Hamburger musste im Dezember 2024 aufgrund einer Meniskusverletzung am Knie operiert werden. Am 27. April leitete er zur Vorbereitung die partie TSV Sasel gegen V/W Billstedt in der Oberliga Hamburg. Dabei ging es bei einem 7:3-Sieg für den Gasteber gleich rund. Glück hat er Dynamo bislang nicht gebracht, bei neun Spielen gab es keinen SGD-Sieg, aber das kann sich ja heute ändern. Ihm assistieren Marcel Pelgrim und Florian Pöttner, Vierter Offizieller ist Stefan Zielsdorf.

Patrick Ittrich pfeift heute die Begegnung auf der Bielefelder Alm. © Robert Michael/dpa

12.40 Uhr: Maximilian Großer - ein Dresdner in Bielefelder Reihen, der die Arminia ins DFB-Pokalfinale geschossen hat

Bei der Arminia steht mit Maximilian Großer (23) ein Dresdner in den Reihen. Ausgerechnet der Innenverteidiger war es, der die Arminia im Pokal-Halbfinale gegen Bayer Leverkusen zum Sieg und damit ins DFB-Pokalfinale schoss. Am 24. Mai trifft die Arminia in Berlin auf den VfB Stuttgart. Heute will der Abwehrmann gegen seinen Heimatklub, den er 2021 erstmal in Richtung HSV II verließ, sich 2023 der Arminia anschloss, die drei Punkte für den baldigen Aufstieg.

Der Dresdner Maximilian Großer schoss seine Arminia ins DFB-Pokalfinale nach Berlin. © Friso Gentsch/dpa

12.20 Uhr: Dynamo Dresden bei Arminia Bielefeld: Hier wird die Partie heute übertragen!

Leider gucken heute alle in die Röhre, die kein Ticket fürs Public Viewing ergattert haben oder ein MagentaSport-Abo besitzen. Denn nur im Bezahlstream der Telekom wird das Spitzenspiel aus Bielefeld heute übertragen.

Nur bei MagentaSport wird die Partie heute übertragen. © Lutz Hentschel

12 Uhr: Die A38 ist schwarz-gelb: Viele Dynamo-Fans auf dem Weg nach Bielefeld

Viele Fans machen sich am heutigen Samstag auf den Weg nach Bielefeld. Die A38 ist schwarz-gelb. Und auf dem Weg auf die Alm betrifft viele schon das, was Dresden noch droht. Heftiger Regen.

11.40 Uhr: Blitz und Donner! Verhagelt Petrus heute das Public Viewing in Dresden?

Ausgerechnet um 16 Uhr soll es heute in Dresden ordentlich gewittern und regnen. Eine halbe Stunde vor dem Anpfiff des Spitzenspiels von Dynamo in Bielefeld. Nicht gerade optimale Voraussetzungen für das Public Viewing in der Jungen Garde. Das ist seit Freitag mit 4000 Zuschauern ausverkauft. Die Partie wird dort komplett übertragen. Der Veranstalter hat noch einmal darauf hingewiesen, dass folgende Dinge nicht mitgebracht werden dürfen: keine großen Rucksäcke/Taschen (maximal A4)



keine Waffen



keine Pyrotechnik/keine Laserpointer



keine großen Regenschirme (nur "Knirpse")



keine sperrigen Gegenstände (Klappstühle, Picknickkörbe)



keine Haustiere



keine Glasflaschen, Dosen, Spraydosen



keine Speisen



keine Audio- oder Videorekorder/keine Kameras (Fotos für den privaten Gebrauch, welche mit gängigen Smartphones gemacht werden, sind davon ausgenommen)

Zudem weist die Garde darauf hin, dass stark alkoholisierten Personen der Zutritt verwehrt werden kann.

Verhagelt Petrus heute das Public Viewing in der Jungen Garde? © Andreas Weihs

11.20 Uhr: Heilen heute alte Wunden? SGD stieg 2014 gegen Bielefeld im eigenen Stadion ab

Heilen heute bei einigen Dynamo-Fans alte Wunden? Am 11. Mai 2014 stieg Dynamo Dresden am letzten Spieltag daheim gegen Arminia Bielefeld aus der 2. Bundesliga ab. Wenn heute ausgerechnet auf der Alm der Aufstieg gelingen sollte, könnte das für viele auch eine kleine Genugtuung sein.

Am 11. Mai 2014 stieg Dynamo daheim gegen Arminia Bielefeld aus der 2. Bundesliga ab. © Lutz Hentschel

11 Uhr: Wegen Dynamo-Fanmarsch: Bielefeld macht heute die Uni teilweise dicht!

Wegen des geplanten Fanmarschs macht Bielefeld heute teilweise seine Uni dicht. Grund ist, dass die rund 2000 Dynamo-Anhänger ihren Startpunkt auf dem Campus gewählt haben. So wird der Zutritt zum Universitätshauptgebäude teilweise und der Zutritt zum Gebäude X und zum Bibliotheksinterimsgebäude komplett eingeschränkt. "Die Fans von Dynamo Dresden wollen sicher nur ein großes Fußballfest feiern. Die Erfahrungen der Vergangenheit zeigen aber: Wir müssen davon ausgehen, dass sich eine größere Zahl von Personen auch in die Universität begeben wird. Am Samstag werden es deutlich mehr organisierte Fans sein, die sich auf dem Campus sammeln. Uns ist bewusst, dass wir mit unseren Maßnahmen die Möglichkeiten vor Ort in der Universität zu arbeiten einschränken, hoffen aber auf Verständnis", erklärte die Rektorin Angelika Epple (59) auf der Homepage der Uni.

Die rund 2000 Dynamo-Anhänger haben den Campus Bielefeld als Startpunkt ausgewählt. © IMAGO / ecomedia/robert fishman

Der Gästeblock von Dynamo bei Arminia Bielefeld ist stets gut gefüllt. © Imago / Steffen Kuttner

10.40 Uhr: Die personelle Lage bei Dynamo Dresden vor dem Aufstiegskracher in Bielefeld

An der personellen Lage hat sich bei Dynamo nicht viel verändert. Paul Lehmann (Rücken) und Andi Hoti (Muskelverletzung im Oberschenkel) fallen weiterhin aus. Verzichten muss die SGD heute auf Rechtsverteidiger Jonas Sterner, das tut richtig weh. Er sah daheim gegen Sandhausen in der vergangenen Woche die fünfte Gelbe Karte.

Jonas Sterner fehlt der SGD heute auf der Bielefelder Alm. © Lutz Hentschel

10.20 Uhr: Dresden im Aufstiegsfieber! Schreibt die SGD heute in Bielefeld Geschichte?

Ganz Dresden ist im Aufstiegsfieber! Am Dienstag die Dresdner Eislöwen, heute Dynamo? Binnen fünf Tagen kann in der Stadt womöglich zweimal gefeiert werden. Dafür muss die SGD heute aber in Bielefeld siegen, um ganz sicher zu sein. Bei einem Punktgewinn muss Dynamo auf Patzer von Cottbus und Saarbrücken hoffen. Die Stimmung in Dresden ist prächtig, schon am Freitagabend hörte man an einigen Orten immer wieder "Dynamo-Rufe".

Heute kann die SGD Geschichte schreiben. © Frank Hammerschmidt/dpa

10 Uhr: Liveticker zum Spitzenspiel der 3. Liga Arminia Bielefeld gegen Dynamo Dresden

Hallo und herzlich willkommen an diesem vielleicht historischen Tag für die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Heute kann die SGD nach drei Jahren die ersehnte Rückkehr in die 2. Bundesliga packen. Wir berichten für Euch im Liveticker.