Dynamo in Bielefeld live: Stundenlanger Regen in Dresden zum Public Viewing!

Dynamo Dresden in Bielefeld im Liveticker: Stundenlanger Regen in Dresden zum Public Viewing!

Von Tina Hofmann, Thomas Nahrendorf, Jens Maßlich

Dresden - Wird der 3. Mai 2025 zu einem historischen Tag für Dynamo Dresden? Zum fünften Mal in der Vereinsgeschichte kann die SGD heute den Aufstieg in die 2. Bundesliga perfekt machen.

Dafür benötigt das Team von Trainer Thomas Stamm (42) aber im Spitzenspiel der 3. Liga einen Sieg bei Arminia Bielefeld (16.30 Uhr), um heute schon die Sektkorken knallen zu lassen. TAG24 berichtet für Euch hier im Liveticker und bietet Euch alle wichtigen Informationen vor dem Spiel, während der Partie und nach dem Abpfiff.

14.37 Uhr: Stundenlager Regen zum Public Viewing in Dresden vorausgesagt

Die Wettervorhersage hat sich in den vergangenen zwei Stunden für Dresden nochmal drastisch geändert. Es regnet bereits jetzt in Strömen und das soll in den kommenden Stunden auch so bleiben. Zieht Euch ein Regencape an, wenn ihr Karten fürs Public Viewing in der Jungen Garde ergattert habt.

Leider soll es jetzt stundenlang in Dresden regnen. © Bildmontage: dpa/Robert Michael, Screenshot/WetterOnline

14.30 Uhr: Im Hinspiel demontierte Dynamo Dresden die Arminia

Im Hinspiel demontierte Dynamo die Arminia im eigenen Stadion mit 3:0. Jonas Oehmichen, Christoph Daferner und Robin Meißner trafen. Damals herrschten aber ganz andere Voraussetzungen, stand die Arminia nicht so gut da, wie jetzt.

Im Hinspiel demontierte Dynamo die Arminia mit 3:0. © Lutz Hentschel

14.10 Uhr: Fanmarsch der Dynamo-Anhänger in Bielefeld gestartet

Der Fanmarsch der Anhänger von Dynamo Dresden in Bielefeld zur Schüco Arena ist gestartet. Rund 2000 Fans wollen die SGD heute zum Aufstieg schreien.

Der Fanmarsch der SGD-Anhänger in Bielefeld ist gestartet. © privat

14.05 Uhr: Wird Thomas Stamm schon heute zum fünften Aufstiegstrainer bei Dynamo Dresden?

Schon heute könnte der Schweizer Thomas Stamm zum fünften Auftstiegstrainer von Dynamo Dresden werden. Mehr Infos dazu lest Ihr im Artikel: "Wird Stamm Nummer fünf? Das sind Dynamos Aufstiegs-Trainer".

Thomas Stamm (42) könnte schon heute zum fünften Aufstiegstrainer der SGD werden. © Lutz Hentschel

13.50 Uhr: Die Ruhe vor dem Sturm auf der Bielefelder Alm

Auf der Bielefelder Alm herrscht in der Schüco Arena die Ruhe vor dem Sturm des Spitzenspiels der 3. Liga zwischen Arminia und Dynamo Dresden. In weniger als drei Stunden geht's hier um alles.

Die Ruhe vor dem Sturm auf der Bielfelder Alm. © TAG24/Thomas Nahrendorf

Der Rasen ist ready für den großen Auftstiegsfight. © TAG24/Thomas Nahrendorf

13.45 Uhr: Vor vier Jahren stieg Dynamo das letzte Mal auf - auch dank Christoph Daferner!

Am 16. Mai 2021 stieg Dynamo Dresden das letzte Mal auf. Mit einem 4:0-Heimsieg in einem leeren Stadion aufgrund der Corona-Pandemie machte die SGD gegen Türkgücü München die sofortige Rückkehr in deutsche Unterhaus nach dem Abstieg ein Jahr zuvor perfekt. Den Torreigen eröffnete Christoph Daferner in der 15. Minute, danach trafen auch noch Ransford-Yeboah Königsdörffer, Heinz Mörschel und Panagiotis Vlachodimos.

Christoph Daferner erzielte damals das 1:0. © Lutz Hentschel

Die SGD machte die sofortige Rückkehr in die 2. Bundesliga nach dem Abstieg 2020 perfekt. © Lutz Hentschel

13.30 Uhr: Schönstes Wetter und tolle Bedingungen in Bielefeld

Bielefeld gibt’s doch! Unsere Reporter Thomas Nahrendorf und Jens Maßlich sind in Ostwestfalen vor Ort und bereits eingetroffen. Hier ist übrigens herrlichstes Wetter. Leicht bewölkt und 18 Grad.

Wir sind in Bielefeld angekommen! © TAG24/Thomas Nahrendorf

13.28 Uhr: Wer ersetzt heute bei Dynamo Dresden den gesperrten Jonas Sterner?

Jonas Sterner fehlt heute aufgrund seiner 5. Gelben Karte, die er im Heimspiel gegen den SV Sandhausen kassiert hat. Wer kann ihn heute ersetzen? Mehr Infos dazu lest Ihr im Artikel: "Von der Bank zur Aufstiegsfeier? Marx bei Dynamo plötzlich gefragt".

Jan-Hendrik Marx (l.) oder Claudio Kammerknecht (r.) könnten heute Jonas Sterner bei Dynamo ersetzen. © Lutz Hentschel

13.05 Uhr: Der "Weiße Brasilianer" Ansgar Brinkmann wünscht Dynamo Dresden heute den Aufstieg

Er ist Kult, er spielte bei Dynamo und bei der Arminia! Der in Vechta geborene "Weiße Brasilianer" Ansgar Brinkmann (56) wünscht der SGD heute den Aufstieg. Für TAG24 schickte er extra Videogrüße aus der Türkei. Eine Bitte hat er an die schwarz-gelben Fans: "Lasst Bielefeld stehen".

13 Uhr: Dieser Schiedsrichter pfeift heute Arminia Bielefeld gegen Dynamo Dresden

Bundesliga-Schiedsrichter Patrick Ittrich (46) pfeift heute das Spitzenspiel der 3. Liga und feiert damit im bezahlten Fußball sein Comeback. Der Hamburger musste im Dezember 2024 aufgrund einer Meniskusverletzung am Knie operiert werden. Am 27. April leitete er zur Vorbereitung die partie TSV Sasel gegen V/W Billstedt in der Oberliga Hamburg. Dabei ging es bei einem 7:3-Sieg für den Gasteber gleich rund. Glück hat er Dynamo bislang nicht gebracht, bei neun Spielen gab es keinen SGD-Sieg, aber das kann sich ja heute ändern. Ihm assistieren Marcel Pelgrim und Florian Pöttner, Vierter Offizieller ist Stefan Zielsdorf.

Patrick Ittrich pfeift heute die Begegnung auf der Bielefelder Alm. © Robert Michael/dpa

12.40 Uhr: Maximilian Großer - ein Dresdner in Bielefelder Reihen, der die Arminia ins DFB-Pokalfinale geschossen hat

Bei der Arminia steht mit Maximilian Großer (23) ein Dresdner in den Reihen. Ausgerechnet der Innenverteidiger war es, der die Arminia im Pokal-Halbfinale gegen Bayer Leverkusen zum Sieg und damit ins DFB-Pokalfinale schoss. Am 24. Mai trifft die Arminia in Berlin auf den VfB Stuttgart. Heute will der Abwehrmann gegen seinen Heimatklub, den er 2021 erstmal in Richtung HSV II verließ, sich 2023 der Arminia anschloss, die drei Punkte für den baldigen Aufstieg.

Der Dresdner Maximilian Großer schoss seine Arminia ins DFB-Pokalfinale nach Berlin. © Friso Gentsch/dpa

12.20 Uhr: Dynamo Dresden bei Arminia Bielefeld: Hier wird die Partie heute übertragen!

Leider gucken heute alle in die Röhre, die kein Ticket fürs Public Viewing ergattert haben oder ein MagentaSport-Abo besitzen. Denn nur im Bezahlstream der Telekom wird das Spitzenspiel aus Bielefeld heute übertragen.

Nur bei MagentaSport wird die Partie heute übertragen. © Lutz Hentschel

12 Uhr: Die A38 ist schwarz-gelb: Viele Dynamo-Fans auf dem Weg nach Bielefeld

Viele Fans machen sich am heutigen Samstag auf den Weg nach Bielefeld. Die A38 ist schwarz-gelb. Und auf dem Weg auf die Alm betrifft viele schon das, was Dresden noch droht. Heftiger Regen.