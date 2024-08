Dynamo gegen Cottbus live: Dieser Schiedsrichter pfeift heute das Derby

Dresden - Flutlicht, Derby, ausverkauftes Stadion: Am Freitag ist alles angerichtet für das erste Ost-Duell zwischen Dynamo Dresden und Energie Cottbus seit mehr als acht Jahren. Um 19 Uhr ist Anpfiff im Rudolf-Harbig-Stadion in der sächsischen Landeshauptstadt.

Während Dynamo bei Viktoria Köln mit einem Sieg in die Saison in der 3. Liga gestartet ist, verlor Cottbus nicht nur Trainer Pele Wollitz im Heimspiel gegen Arminia Bielefeld, sondern in der Schlussphase auch drei Punkte.

