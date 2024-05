Aus Leihe wird fester Vertrag: Dynamo lässt das nächste Talent ziehen

Jonas Saliger (20) sollte beim 1. FC Köln nur Spielpraxis sammeln, nun wird er aber fest von den Geißböcken verpflichtet. © IMAGO / Beautiful Sports

"Jonas verpflichten wir nach seiner Leihe fest von Dynamo Dresden. Er ist ein hochveranlagter Spieler, der auf den offensiven Positionen hohe Qualität hat. Nach dem ersten Jahr in Köln ist es nun an der Zeit, dass er der Liga seinen Stempel ausdrückt", begründete Lukas Berg (30), Bereichsleiter Nachwuchsfußball beim FC die Entscheidung.

In der vergangenen Saison kam er in der Regionalliga West 20 Mal zum Einsatz, schoss dabei zwei Tore.

Er ist in der Offensive variabel einsetzbar, bei Dynamo sah man offenbar keine Zukunft für den Mann.

"Jonas hat in der abgelaufenen Saison der U19 sehr gute Leistungen gezeigt und konnte dabei besonders seine Torgefahr unter Beweis stellen. Jetzt ist es wichtig für ihn, Spielpraxis zu sammeln, damit ihm der Schritt aus dem Junioren- in den Männerbereich gelingt", sagte im vergangenen Sommer noch Ex-Sportgeschäftsführer Ralf Becker (53), doch der ist bekanntlich seit März nicht mehr im Amt.

2022/23 hatte Saliger als schneller Flügelflitzer großen Anteil an der Vizemeisterschaft der A-Junioren in der Bundesliga Nord/Nordost. Mit sechs Toren und fünf Vorlagen in 13 Spielen drückte er dem Team seinen Stempel auf.