Krasser Aufstieg! Ex-Dynamo Phil Harres von der Regionalliga in die Bundesliga

Dresden/Kiel - Dynamo Dresden wird sich ärgern, für ihn ist es ein kometenhafter Aufstieg: Der ehemalige SGD-Spieler Phil Harres (22) steigt von der Regionalliga Südwest direkt in die Bundesliga auf.

Phil Harres (22) wechselt von der Regionalliga Südwest in die Bundesliga. 2019 kam er in den Nachwuchs von Dynamo, verließ den Klub nach zwei Leihen aber 2023. © Lutz Hentschel

Der Stürmer hat bei Neuling Holstein Kiel unterschrieben. Das gab der Verein am Mittwoch offiziell bekannt. Wie lange und für welche Ligen das Vertragspapier Gültigkeit besitzt, wurde nicht kommuniziert.

"Holstein hat in der Vergangenheit schon auf junge Spieler gesetzt, die eine sehr gute Entwicklung genommen haben. Diesen Weg möchte ich auch gehen, mich persönlich weiterentwickeln und der Mannschaft und dem Verein helfen, gemeinsam erfolgreich zu sein", sagt Harres zu seiner Verpflichtung.

Der Offensivmann kam 2019 von Preußen Münster in die U19 bei Dynamo Dresden. Dort wurde er 2021 mit einem Profivertrag ausgestattet, aber sofort an den SSV Ulm in die Regionalliga Südwest verliehen.

Er spielte eine starke Saison, schoss in 41 Spielen 17 Tore. Auch deshalb holte Dynamo ihn 2022 vorzeitig zurück, verlieh ihn dann aber doch erneut - dieses Mal zu Viktoria Berlin in die Regionalliga Nordost.